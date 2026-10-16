Kim Rosdahl letar fortfarande efter en klubb till denna säsongen.

Kim Rosdahl och Västerås IK bröt det sista året på kontraktet under sommaren. Sedan dess har Rosdahl stått klubblös och han har gått ut i intervjuer och sagt att klubbar som är intresserade ska ringa honom.

Ännu har det inte dykt upp något intressant och vardagen består just nu av egen fysträning och träning på is med ett lag i Skåne på kvällarna.

–Jag tränar som en gallslav och hoppas att någon ringer mig efter den här intervjun och berättar att jag kan börja jobba någonstans, säger han.

– I början var det ganska lugnt, men det börjar klia lite i fingrarna. Just det här med försäsongen är inte så farligt tycker man. Det är inte det bästa med hockeyn ändå. Men nu när matcherna har börjat och det spelas om poäng, ja, då börjar det klia.

Det ryktades länge att en finsk klubb skulle köpa ut Rosdahl från Västerås, men så blev inte fallet och nu väntar han på att "rätt" klubb ska kontakta honom. Han förklarar att han har tackat nej till erbjudanden.

– Det har varit några förfrågningar och så men ingenting jag tycker har varit någonting som passar mig i mitt skede just nu. Jag tycker fortfarande att jag har mycket att ge till branschen så jag vill inte ta vad som helst heller men jag tycker fortfarande att jag är i bra "shape" och en bra spelare så jag kan spela på en bra nivå.

Kim Rosdahl om klubbjakten

Innan de föregående säsongerna i HockeyAllsvenskan och Västerås kom Rosdahl från fyra raka säsonger i SHL. Med spel i Malmö Redhawks, Rögle BK och IK Oskarshamn där även fem landslagsmatcher spelades under året i Oskarshamn. När vi frågar han om spel utomlands skulle vara aktuellt tvekar han inte.

– Jag tittar brett. Erbjudanden i Sverige är jag inte feg för men även om jag hittar nåt trevligt i utlandet hoppar jag på det också. Just den situationen spelar inte så stor roll för mig.

Känner du att du har mer att ge på SHL-nivå?

– Ja det tycker jag, Jag har gjort SHL tidigare och tycker det passar mitt spel ganska bra, så jag tror absolut att jag skulle göra det bra i SHL.

Är det viktigt att hitta en klubb snabbt eller rollen som klubben kan erbjuda dig?

– Jag tror det beror på vilken klubb det är. Jag kanske inte vill gå till ett bottengäng någonstans och bli en fjärdefemmaspelare, det kanske inte är så kul. Men hittar du en toppklubb och kan gå i en tredjekedja, då känner jag inte det är fel. Det gäller lite vilken klubb det är och vilken roll man får i den klubben.

"Kan fylla en centerplats"

Förra säsongen slutade inte som tänkt. Planen med att byta till Västerås från början var att gå till ett lag som ville avancera till SHL.

– Framförallt var det att Västerås hade en satsning på gång att dom ville upp. Bollen tilltalade mig att få vara en ledande spelare, en bidragande spelare, som spelar många minuter i ett lag som vill framåt.

Kim Rosdahl lämnade Västerås med ett år kvar på kontraktet.

Foto: Bildbyrån

Tvärtom slutade förra säsongen med att Västerås fick spela det ångestfyllda "Play Out" kvalet mot IF Troja-Ljungby. Tillslut lyckades man vinna det med 4-1 i matcher och HockeyAllsvenska kontraktet var säkrat.

Trots det negativa kvalet finns det saker Rosdahl tar med sig från Västerås till en eventuellt kommande klubb.

– Egentligen är det mest att jag spelade center större delen av förra året. Så det är väl det som jag tar med mig, att jag kan spela center också. Innan var jag mest ytterforward, sen när Peter kom in spelade jag center nästan konstant. Jag trivdes ganska bra med det så jag är bekväm i den rollen också vilket hjälper mig att jag inte bara är en ytterforward utan jag kan också fylla en centerplats.

Öppnar upp om avslutet i Västerås

När kontraktet med Västerås bröts med en säsong kvar blev det mycket skriverier om vad som hade hänt mellan parterna. Rosdahl har varit försiktig i sina svar och mest önskat Västerås all lycka till framöver.

Nu berättar han varför Västerås köpte ut honom från kontraktet.

–Vi kom överens om att det är slut nu. Västerås hade lite problem med pengar och sånt och då hade jag inte en plats längre i laguppställningen.

– Hur tråkigt de än är var de en skön känsla när vi väl höll oss kvar i kvalet. Tråkigt att festa för en sån grej men det blir ändå en glädje att man inte har spelat ner föreningen i en lägre division. Det får man ta med sig.

Source: Kim Rosdahl @ Elite Prospects