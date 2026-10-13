Yngveson menar att Holmström sitter säkert.

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Även senaste gången BIK Karlskoga bytte tränare fick man en tung start på säsongen. Men där och då, under Dennis Hall, visade också de underliggande siffrorna att laget spelade bättre än vad tabellen visade. Nu är läget helt annorlunda.

"BIK Karlskoga är på väg rakt ner i källaren. Man har en defensiv i fem mot fem som just nu är sämre än Visbys och har förlorat xG:n i samtliga matcher", skrev TV4:s statistikexpert Henric Larsson på X i helgen.

Med sex raka förluster bakom sig lyfter nu Bofors-sportchefen, Torsten Yngveson, på luren:

– Vi försöker analysera varenda dag, 24 timmar om dygnet, och se vad vi kan göra bättre. Sen försöker vi hålla huvudet hyfsat kallt och sikta in oss på de områdena där vi tycker att förbättring och förändring gör mest nytta. Man kan inte springa på alla bollar och börja överallt. Sen är det som det är i den här branschen. Det finns inget facit. Blir det bättre kanske det hade funnits andra sätt att göra det ännu bättre. Blir det sämre får man anta att det finns, börjar han berätta för hockeysverige.se.

Känner du dig orolig?

– Ja, det gör jag. Men det gör jag även när vi ligger ett eller två i tabellen. Man mår konstant dåligt. Det är inget som är nytt för att vi har förlorat sex raka.

Men vilka bollar springer då Yngveson på under det som är hans 15:e säsong i rollen? Jo, först och främst är det försvarsspelet, där även boxplay-spelet ingår. En spelform man släppt in 14 mål i på tio matcher. En siffra som ger Hockeyallsvenskan sämsta procent.

– Vi börjar bakifrån. Vi försöker bli tryggare i vår försvarsspel. Inte omtag, men vi gnuggar, och är noggranna, säger han.

Sitter säkert – trots krisen: "Helt orubbat"

Med Dennis Hall på väg till Luleå fick Karlskoga och Yngveson jaga efter en ny huvudtränare till 2026/27. Namnet man landade i var 54-årige Jonas Holmström, och utifrån det gjordes ett vägval till det som skulle bli ett mer lite mer offensivt viktat lag. Något Torsten Yngveson berättade för hockeysverige.se inför premiären.

Nu återstår frågan: hur ser förtroendet för Jonas Holmström ut efter denna tunga inledning?

– Det är helt orubbat, svarar Yngveson kort och fortsätter:

– Jag har örat mot rälsen, mot trupp och grupp. Det är inte där felet är. Sen är det klart, med Dennis kunde vi säga att siffrorna var bra och "det här kommer att vända". Nu är det en annan infallsvinkel, nu måste vi se till att siffrorna blir bättre.

Sportchefen fortsätter om skillnaden nu, kontra tunga starten med Dennis Hall:

– Jag vet att folk var jäkligt less på att det blev nästan som ett mantra då, att vi spelade bra och skapade tillräckligt för att vinna. Då måste man vara lika transparent åt andra hållet och säga att våra siffror inte är bra, att vi måste förbättra dem och ge oss möjligheterna att vinna fler matcher i längden.

Vad ser du för tendenser som pekar på en vändning?

– Det fina med statistik är att de tidigare siffrorna inte är något värt om man inte följer upp det. Då har du på samma vis chans att vända på statistiken från nästa match. Vi gjorde några förändringar mot MoDo, som jag inte behöver gå in på. Första perioden är inte så bra, då är vi lite överallt, men sen jämnar vi ut och skapar mer. Det var kanske ett steg i rätt riktning då.

Inga förstärkningar på ingång: ”Ingen sjö att ösa ur”

Fredrik Söderström, expert i TV4, lyfte nyligen i kanalens podcast "Rinkside" att spelarna i BIK också såg fundersamma ut på isen. Något som han spekulerade var en växande tvivel kring Holmströms sätt att spela. Torsten Yngveson håller inte helt med.

– Nej, inte i sättet att spela. Men när du har hamnat där vi har, då gör man väldigt få saker med ryggmärgen. Det är en förutsättning för att spela bra, det ska sitta. Men att fundera på att inte göra fel, det är ingen bra tanke, säger han och fortsätter.

– Man ser på ett uppenbart sätt, på första perioden mot MoDo, att vi slutit handen i fickan och sagt "nu jäklar ska vi ut och offra oss". Då är det BIK-spelare över hela zonen, man slänger sig, och det är inte bra. Det är en otrolig offervilja, men man överarbetar allt, och det är klassiskt för lag som vill göra rätt, men inte håller huvudet kallt. Sen blev det betydligt bättre i de två kommande perioderna.

Den här gruppen är också den som ska vända på skutan i Värmland. Förstärkningar finns det nämligen inte resurser för.

– Vi är ju BIK Karlskoga, så vi har ingen sjö att ösa ur heller, så det är huvudet med plånboken i fast grepp som får styra det där. Just nu finns det inte utrymme för mer, så läget är som det är, säger Yngveson.

Har ni satt upp något mål för kommande matcher med poäng eller liknande?

– Det håller vi inom omklädningsrummets fyra väggar, men det finns delmål, såklart. Vi tar en sak i taget, och börjar bakifrån. Jag hoppas att vi finner en trygghet där, och då är jag helt övertygad om att kompetensen i laget finns för att stiga i tabellen. Men vi ser inte så långt fram, utan det är här och nu, och vi vill ta en placering i taget – och framförallt känna att vi skapar mer än motståndarna i matcherna. Det är fokus, avslutar Torsten Yngveson.