23 procent av 14 års strategi – Yngvesons medvetna trendbrott

Torsten Yngveson berättar om sin riktningsförändring.

Foto: Bildbyrån (montage). STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE) STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

När pucken släpps för första gången 2026/27 har en hel del förändrats i det BIK Karlskoga som i april föll i den Hockeyallsvenskan finalen. Men det är inte på tränarposten vi hittar den största överraskningen, utan snarare i sportchefens arbete.

Torsten Yngveson är ligans längst sittande på en sådan post, men nu, till 15:e säsongen, ändrar han plötsligt sin värvningsstrategi.

– Jag vet inte egentligen, det kom bara till en punkt där jag kände att vi kanske skulle testa det spåret också, börjar han berätta för hockeysveirge.se om vad analysen av fjolåret inneburit för truppbygget.

Hur byter då Yngveson spår, kanske ni undrar? Jo, genom att värva nordamerikaner på ett sätt som vi aldrig sett tidigare i hans BIK Karlskoga. Faktum är att Nick Pastujov, Carson Golder och Harrison Blaisdell utgör 23 procent (!) av sportchefens transatlantiska värvningar sedan 2012 (30 procent av utespelare).

– Det finns både dåliga och bra exempel hos våra konkurrenter. Många av dem har en "edge" i avslut och sådana saker som gör att man kan få den där lilla spetsen som är svår och väldigt dyr att hitta i Sverige. Sen är det alltid en chansning. Vi har haft en hel del norrmän och finländare i truppen innan. Nu valde vi att gå på det nordamerikanska spåret för vi tänkte: "Ska vi ha någon så ska vi ha flera så de har varandra", fortsätter Yngveson att berätta.

Att nye huvudtränaren, Jonas Holmström, är van vid att jobba med "den nordamerikanska stilen" ses också som en positiv del.

– Det är lite olika faktorer, en kombination av att han är trygg med det, och att vi kände att vi skulle gå ett litet annat spår i år, tillägger Yngveson.

Ett mer offensivt Karlskoga? "Får anpassa truppbygget"

Samtidigt ligger det mer än så bakom detta nya vägval, specifikt kopplat till Jonas Holmström och den hockey han står för. En hockey som gjort att det pratats om ett lite mer offensivt viktad Karlskoga till 2026/27. En hockey som nordamerikanerna passar in i.

– Vi var grymt organiserade och svåra att ta sig igenom i fjol, men från tid till annan var vi otroligt trubbiga också, och hade svårt att göra mål på annat sätt än i powerplay. Vår stomme som varit här länge vill kanske ha något nytt att sätta tänderna i, och en ny approach i spelet med puck är en sådan sak som kan hålla dem motiverade. Att man vrider och vänder lite för att få dem att tycka att det är kul att gå till jobbet.

Torsten Yngveson fortsätter om hur tränarbytet påverkat det hela:

– Sen är det i stort sett omöjligt att få en tränare som är precis lik någon annan. Dennis Hall (nu i Luleå) är exceptionell på många sätt med sitt dedikerade arbetssätt och noggrannhet. Han har en absolut styrka i strukturen och defensiven. När jag letade en ny tränare så ville jag ha en som jobbar hårt och är lika dedikerad, och det tycker jag att vi har fått i Jonas. Sen har han kanske sina styrkor i spelet med puck och idéer där. Då får man anpassa truppbygget lite efter vilken tränare man har. Sen är det ingen som vet förrän efter säsongen om det blir ett lyckat drag eller inte. Det lär vi bli varse.

Vi pratar ofta om BIK-kontinuiteten som ni har genom dig och många andra. Tycker du att den finns kvar även nu?

– Ja, det tycker jag. Stommen är kvar, de som har de allra flesta BIK-matcherna. Marcus Kull har varit här några år och Arto Miettinen är inne på sitt andra (assisterande tränare), och runt laget känns det som att det finns stabilitet och kontinuitet. Det är jag inte det minsta orolig för. Gustaf Thorell, Kalle Jellvert, Gustaf Franzén, Henrik Björklund, de är kvar. Det finns en stomme som driver gruppen på ett grymt sätt.

BIK Karlskogas nye tränare Jonas Holmström.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

"Problem som vi kommer få ta med oss in i seriestart"

Mitt i allt detta finns det säkerligen en viss oro hos BIK-supportrarna, främst kopplat till att försäsongen varit rätt strulig. Många forwards har varit borta och Torsten Yngveson medger att det har varit svårt att få en bild av var laget står.

– Det är alltid svårt med försäsong, kanske exceptionellt i år med fyra man borta konstant på forwardssidan. Det är lite problem som vi kommer få ta med oss in i seriestart tyvärr, men vi får väl se, berättar sportchefen och fortsätter.

– Sen har vi fått vissa svar som man vill ha, att många av de nya killarna är både lika bra och kanske lite vassare än vad man hade kunnat hoppas – som det ser ut. Det är en lång säsong, men det är ingen som har gjort mig besviken än så länge.

I och med detta kommer det nog också dröja ett tag innan vi får se ett BIK Karlskoga som kan gå på alla cylindrar. Åtminstone sett till den där balansen i hur laget är viktat offensivt kontra defensivt.

– Det kommer nog ta ett tag. Vi har haft några färre matcher på försäsongen i år –medvetet. Det är en lång säsong och du behöver inte vara som allra vassast, och få allt att sitta, till seriestart. Sen tycker jag ändå att vi har kommit en bra bit. Framförallt är viljan och ambitionen på plats för att gå i den riktningen som vi har börjat med. Det är en hel del käppar i hjulet med många forwards varit borta, men vi får hoppas att det inte är allt för långvarigt och att vi kanske kan hitta ersättare under tiden.

Kan bli först på över 20 år: "Det är inte omöjligt"

Och ja, kanske kan just nordamerikanerna, Pastujov, Golder och Blaisdell, ge det andrum Karlskoga behöver i serieinledningen. Ett andrum som skapar förutsättningarna för klubbens första nordamerikanska poängkung sedan Nick Angell 2006 (Alexandre Lavoie var nära 2017).

– Det är inte omöjligt. De har i alla fall sett ut att kunna aspirera på en sådan position, våra jänkare, säger Yngveson.

Tar det inte emot på något sätt att gå ifrån det koncept som du byggt mycket kring under väldigt lång tid?

– Snarare tvärtom. Jag är inne på min 15:e säsong, jag behöver också se till att inte köra fast i något spår. Klubben behöver leta efter nya infallsvinklar och utvecklas, testa nytt. På något sätt känns det som att det piggar upp med en liten ny linje. Sen ska man inte förstora det där, var några spelare är ifrån.

– Det hade precis lika gärna kunnat vara tre finländare, eller tre norrmän. Visst, de är kanske mer lika oss till sättet, men det är inget revolutionerande bara för att vi har tre nordamerikaner som kommer in. Det är samma hårda jobb som krävs av dem, de ska hålla sig till vår struktur. Sen hoppas jag kanske, vilket vi sett prov på under försäsongen, att får de ett läge så sitter pucken ofta. Det blir lite lättare med den spetsen som de besitter där.

Yngvesons Nordamerikanska värvningar

USA:

Adam Estoclet

Logan Cockerill

*Nick Pastujov

Kanada:

Justin Pogge

Andrew Engelage

Alexandre Lavoie

Shane Owen

Jeff Hayes

Marc-Olivier Roy

Stelio Mattheos

Adam Rockwood

*Carson Golder

*Harrison Blaisdell

*Värvade inför 2026/27-säsongen.