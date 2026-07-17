"Jag vill vara i världens bästa liga"

Ulf Lundberg byter Damkronorna mot PWHL. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Efter sex säsonger som svensk Förbundskapten för Damkronorna klev Uffe Lundberg åtsidan. Ny på den positionen kommer närmaste åren vara tidigare storspelaren, Erika Holst. Men Lundberg kommer inte sitta sysslolös kommande säsong även om han får byta ut snöflingorna i Nacka mot solskenet i Kalifornien då han kommer vara Assisterande coach i PWHL för nystartade San José.



– Jag har lärt känna Troy Ryan genom åren. Han har varit Förbundskapten för Kanada senaste sex åren då jag varit för Damkronorna. Dessutom head coach i Toronto senaste tre åren, berättar Uffe Lundberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Han är både ”GM” (General Manager) och head coach i San José och erbjöd mig en stor roll som assisterande coach, att få jobba med spelet, spelarna och kärnverksamheten. Det nappade jag på.



Officiellt, vad är din titel?

– Assistent coach.



Du nämnde att i den rollen kommer du bland annat vara delaktig i att bygga spelet, kan du utveckla hur den biten kommer se ut för dig?

– Troy sa i ett av våra första samtal ”Jag måste anställa dig eftersom jag kommer ha jättemycket med ”GM”-jobbet samtidigt.” Han är en skön snubbe med bra värderingar.

– Det är ytterligare en assisterande anställd, Jess (Jessica) Turi. Det låter som ett finskt efternamn, men så är det inte.

– Jag kommer få ett stort ansvar. Då handlar det om den dagliga verksamheten såklart, men också match-coachning, uppföljning och allt det där. Jag ser fram jättemycket emot att få jobba varje dag med laget.

Troy Ryan i rollen som head coach för Kanada under VM 2022. Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg.

Därför blir det inget SDHL-jobb för Lundberg

Eftersom du kommer från en annan hockeykultur och land, vad ser du som den största utmaningen?

– Vi ska bygga upp något från grunden. Starta upp ett lag. Vi kommer spela i SAP Arena, vilket är San Jose Sharks arena. Vi kommer även träna i deras faciliteter.

– Just att sätta en grundkravbild kommer vara jätteviktigt. Och att sätta en kultur, att ”så här gör vi i San José”. Det är en utmaning, men framför allt inspirerande att få göra det.



Ser du inga risker i att kastade dig in i ett helt nytt lag?

– Nej.



Varför lockar just PWHL?

– Jag har ynnesten att ha fått en del förfrågningar både från herr och damsidan. Jag hade satt upp några punkter som var viktiga för mig inifrån och ut i mitt nästa jobb och kapitel. Två av dom var att få jobba med bra människor, vilket är viktigaste av allt, och det andra är få jobba med kärnverksamhet. Verkligen få jobba med spelet, spelarna och coachningen.

– Jag vill inte bli en hockeyadministratör som är risken att bli om du blir sportchef eller ”GM”. Det var starkt bidragande.



Men en sådan roll kunde du väl få även i SDHL?

– Ja, men jag vill vara i världens bästa liga. Det kittlar.

Tror på fler svenskar i PWHL: "Varför inte?"

Inga svenskar i laget så här långt…

– Jag tror att det kan bli framöver. Vi har ett antal, som ni väl vet, väldigt lovande spelare som har något eller ett par år kvar på college, så varför inte i framtiden?

– Just nu har vi inte så många svenskor i PWHL över huvud taget. Det behövs fler som slår sig in i den ligan och i stora roller. Tar mycket speltid och förtroende för det behövs för att fortsätta framgångarna med Tre Kronor Dam.

Ulf Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.





Har du kvar telefonnumren till collegesvenskarna?

– (Skratt) Det har jag definitivt. Dom har gratulerat mig på löpande band, vilket är väldigt kul. Både spelare som är på collegen, PWHL eller hemma Sverige.



Först var Pernilla Winberg Assisterande coach i PWHL och nu du, vad tror du det betyder för svensk hockey att vi även får över ledare till den ligan?

– Jag tror det är bra att vidga vyerna. I det här fallet är det världens bästa liga.

– Jag har suttit i ganska många intervjuer den här sommaren och fått min bild förstärkt efter alla scoutingresor att PWHL är en väldigt proffsig organisation. En expansion från fyra till åtta lag säger en hel del om hur framgångsrik ligan har varit så här långt.

– Kan det här öppna dörrar för fler coacher så är det bara roligt, avslutar Uffe Lundberg.