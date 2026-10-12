Julius Bergman i Nybro Vikings.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

De senaste fem säsongerna har Julius Bergman spelat i Sverige, med en kort avstickare till Slovakien säsongen 23/24. Backen återvände till svensk hockey efter en säsong i Finland 2021 och skrev då på för Brynäs IF i SHL. Efter en och en halv säsong i Gävle blev det sedan en flytt till Södertälje SK och Hockeyallsvenskan.

Ett år senare kom nästa flytt och då blev det en kort sejour till Slovakien.

Det blev sedan ännu en flytt när 30-åringen valde att återvända till Sverige. Då föll valet på Nybro Vikings IF. Efter två säsonger i klubben stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning under sommaren. Sedan dess har spelaren gått utan klubb och tränat med moderklubben Karlskrona HK.

Julius Bergman väljer Slovakien

Någon återkomst dit blir det däremot inte.

Nu har Julius Bergman istället skrivit på HKM Zvolen i den slovakiska ligan. Det blir därmed en återkomst till landet där han spelade 13 matcher under våren 2024. Sedan tidigare har han även representerat Frölunda HC i SHL. Bergman har även ett Junior-VM med Sverige på meritlistan.