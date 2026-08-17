Tränar med moderklubben – öppnar för återkomst

Julius Bergman öppnar för en hemflytt.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Det var i våras som Nybro Vikings meddelade att man gick skilda vägar med backen Julius Bergman . Kontraktet bröts efter två säsonger.

Sedan dess har 30-åringen gått klubblös och letar fortfarande efter en ny möjlighet inför den kommande säsongen. Nu berättar Bergman om sökandet efter ett nytt lag.

– Det är allt mer familjesituationen som styr när man gör ett klubbval nu, säger Julius Bergman till Blekinge Läns Tidning.

Julius Bergman öppnar för återkomst till Karlskrona HK

Julius Bergman har flyttat hem till Karlskrona och tränar nu också med moderklubben KHK. Enligt backen vore han också öppen för att skriva på för klubben.

– Jag har pratat med Hampus Melén (sportchef), och det hade varit kul att komma tillbaka och försöka ta klubben till HockeyAllsvenskan igen. Men samtidigt vet jag om klubbens ekonomiska situation och att många saker måste falla på plats.

Karlskrona hade också glatt välkomnat Julius Bergman, om detaljerna kring en övergång hade gått att lösa.

– Det är klart att han hade tillfört mycket hos oss. Men än är vi inte där, utan vi får se lite längre fram, säger säger sportchefen Hampus Melén till BLT.

"Det finns klubbar som hör av sig"

Julius Bergman spelade i Karlskronas A-lag redan som 16-åring i Hockeyettan när klubben gick upp till HockeyAllsvenskan 2012. Han gjorde sedan 23 allsvenska matcher för KHK innan han flyttade till Frölunda . 2014 valdes han av San Jose Sharks i NHL-draftens andra runda. Han tillbringade fem år i Nordamerika innan han flyttade tillbaka till Frölunda igen inför säsongen 2019/20.

Därefter har Bergman spelat för Brynäs , Södertälje och Nybro i Södertälje samt även gjort stopp i finska Pelicans och slovakiska Slovan Bratislava.

Efter 114 SHL-matcher, 153 matcher i HockeyAllsvenskan och 233 AHL-matcher är framtiden nu oviss för backen.

– Det finns klubbar som hör av sig, och jag kommer inte att ta något beslut än, säger Julius Bergman till Blekinge Läns Tidning.