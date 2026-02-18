Klart: Nobbar Luleå – för ”Bulans” nya klubb

Thomas ”Bulan” Berglund och Henrik Stridh får jobba med ett bekant namn nästa år.

Juhani Tyrväinen blir kvar i Köln.

Juhani Tyrväinen väljer Bulan och Stridh före Luleå. Foto: Bildbyrån

Det blev fem år i Luleå för Tyrväinen, som dock inte var med när Luleå vann guld förra säsongen. Under åren han spelade i Luleå var han landslagsman för Finland och assisterande kapten för Luleå. Nu står det klart att han får samma tränare som under Luleå-tiden, fast i Köln.

För på onsdagen stod det klart att han förlänger med Kölner Haie.

Klubben som Henrik Stridh och Thomas Berglund ska ta över till nästa säsong.

Tidigare under vintern ska Juhani Tyrväinen ha tackat nej till Luleå, enligt NSD. Det blev 232 matcher i SHL för Luleå för Tyrväinens del.

Source: Juhani Tyrväinen @ Elite Prospects