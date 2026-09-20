Daniel Norbe skriver in sig i historieböckerna ånyo.

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Förra säsongen klev Daniel Norbe förbi Henrik Larsson i tidernas poängliga och satte då ett nytt rekord för flest poäng av en back i HockeyAllsvenskans historia. Sedan tidigare har han även rekordet för flest HA-matcher någonsin men nu skriver Norbe in sig i historieböckerna ytterligare.

Inför årets säsong stod Norbe noterad för 65 mål och 197 assist. Förra säsongen tangerade han därför Alexander Deilerts målrekord för backar i HockeyAllsvenskan samtidigt som Norbe endast är fyra passningspoäng från Henrik Larssons rekord på 201 assist som back.

Under söndagen, när Södertälje möter Visby/Roma i sin hemmapremiär för säsongen 2026/27, spelar Daniel Norbe match nummer 550 i HockeyAllsvenskan. Då blev 31-åringen också målskytt i powerplay efter sex minuters spel av första perioden.

Daniel Norbe sätter nytt rekord för backmål i HockeyAllsvenskan

Det är Daniel Norbes 66:e mål i HockeyAllsvenskan och därmed passerar han Alexander Deilert för att sätta nytt målrekord av en back i ligans historia. Daniel Norbe innehar nu alltså rekord för flest mål, flest poäng och flest matcher bland alla backar i HockeyAllsvenskan genom tiderna. Han behöver även bara fem assist för att slå det rekordet.

Senare i första perioden utökade SSK till 2-0 när återvändande stjärnan Carter Souch skickade in sitt första mål för säsongen.

– Jag tycker att det är bra fart på oss idag. Vi kommer ut bra här och är effektiva i powerplay, säger Daniel Norbe till TV4.

Båda SSK:s mål kom i powerplay och hemmalaget imponerade i spelformen med två PP-mål på två chanser.

– Jag tycker att vi är fem skickliga spelare som alla är ett hot där ute. Vi vill ha mycket skott på mål och vi vet att skjuter man mycket öppnas det upp ytor också, säger Norbe.

Södertälje krossar Visby/Roma

I början av andra perioden fick bortalaget sedan kontakt igen. Isak Jonsson reducerade för Visby/Roma med sitt första allsvenska mål i karriären. SSK svarade dock snabbt då 19-årige Philip Lantz kom fri mot Joona Voutilainen och Lantz lade in pucken för 3-1. 19-åringen blev därmed målskytt direkt i sin allsvenska debut för Södertälje.

Powerplay visade sig sedan vara effektivt igen för Södertälje då Daniel Muzito-Bagenda skickade in sitt första mål i SSK-tröjan och 4-1 var ett faktum. Senare i perioden kom även 5-1 sedan Filip Holst Persson spelat fram till Gabriel Olsson som sedan satte sitt första mål sedan flytten till SSK.

I tredje perioden snyggade Norbe till sitt egna rekord genom att göra mål nummer 67 i HockeyAllsvenskan som innebar 6-1 i matchen. Visby/Roma fick sedan in ett sent tröstmål genom Joakim Thelin och slutresultatet skrevs till 6-2. SSK tar därmed sin första seger för säsongen efter att ha förlorat premiären mot Leksand medan nykomlingen Visby står kvar på noll poäng efter två omgångar.

Södertälje – Visby/Roma 6–2 (2-0,3-1,1-1)

Södertälje: Daniel Norbe 2, Carter Souch, Philip Lantz, Daniel Muzito-Bagenda, Gabriel Olsson.

Visby/Roma: Isak Jonsson, Joakim Thelin.