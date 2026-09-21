Joona Luoto har gjort klart med en ny klubb.

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Joona Luoto lämnade HV71 efter två säsonger i klubben. Båda åren klev finländaren verkligen fram i kvalet och räddade föreningen. När kontraktet gick ut i somras stod det sedan klart att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben. Istället kommer 28-åringen nu att återvända till Schweiz.

HV71 värvade honom från Bern men nu står det istället klart att det blir spel i Kloten tills vidare. Kontraktet är skrivet november ut där han primärt kommer att täcka upp för skador. Det finns däremot en klausul för att fortsätta samarbetet.

Joona Luoto klar för Kloten

En av de skadade spelarna är svensken Pontus Åberg.

– Med Joona Luoto får vi en fysiskt stark spelare som tar plats ute på isen. Han har ett bra skott och är särskilt stark runt motståndarens kasse. Samtidigt är han redan van vid National League, så han kommer att kunna hjälpa oss direkt, säger sportchefen Ricardo Schödler i ett pressmeddelande.

I SHL blev det 34 poäng på 70 matcher i grundserien och elva poäng på tio matcher i playout. Förra gången han var i Schweiz blev det 27 poäng på 45 matcher för Bern. På meritlistan finns även 23 NHL-matcher och två mästerskapstitlar hemma i Finland.