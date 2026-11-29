Andrea Dalen stannar i Frölunda – som vann mot Skellefteå.

Foto: Bildbyrån

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Andrea Dalen flyttade till Frölunda inför klubbens första säsong 2022. Sedan dess har norskan blivit kvar och nu skriver forwarden ett nytt kontrakt med Frölunda.

– Jag trivs bra, allt funkar och Frölunda är en förening som vill vinna, det fanns inga tveksamheter kring att stanna. Det känns väldigt bra. Kroppen fungerar och jag har fortfarande kul.

Det nya avtalet sträcker sig i två år och gäller till 2029.

– Andrea har varit med på hela resan. Hon har en enorm erfarenhet, hög professionalism och ett ledarskap som gör stor skillnad för laget, på och av is. Hon är driven och vill fortfarande utvecklas och göra andra bättre, säger sportchef Kim Martin Hasson.

Nyheten presenterades inför dagens hemmamatch i SDHL, som Frölunda vann med 3-2 mot Skellefteå.

Frölunda vände och vann mot Skellefteå

Frölunda HC stod för en stark vändning inför 450 åskådare i Frölundaborg Isstadion när Skellefteå AIK besegrades med 3–2 i SDHL. Trots ett kraftigt skottövertag för hemmalaget (43–22 totalt) var det gästerna från Västerbotten som länge hade greppet om poängen, mycket tack vare storspel från Skellefteåmålvakten Miranda Dahlgren som räddade hela 40 skott.

Aino Karppinen gav Skellefteå ledningen drygt sex minuter in i den första perioden, och tidigt i mittakten utökade Celine Tedenby till 0–2. Frölunda jagade reducering och fick utdelning precis före den andra pausvilan när Lisa Johansson satte 1–2 i spel fem mot fem, framspelad av Madeleine Leidt och Nathalie Lidman.

I den tredje perioden fullbordade Frölunda vändningen. Redan efter 1.37 kvitterade Madeleine Leidt till 2–2, och drygt sex minuter senare klev Tuva Kandell fram och prickade in det matchavgörande 3–2-målet. Skellefteå tog ut målvakten i slutminuterna och fick chansen i spel sex mot fyra efter en Frölundautvisning i slutsekunderna, men hemmalaget och målvakten Meja Engelin höll undan till seger.

Matchfakta

Match: Frölunda HC – Skellefteå AIK 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

Arena: Frölundaborg Isstadion

Publik: 450

Målskyttar, Frölunda: Lisa Johansson (39:30), Madeleine Leidt (41:37), Tuva Kandell (47:24)

Målskyttar, Skellefteå: Aino Karppinen (06:16), Celine Tedenby (22:26)

Skott: 43–22 (15–9, 10–6, 18–7)

Utvisningar: Frölunda 2x2 min, Skellefteå 2x2 min

Målvakter: Meja Engelin (FRÖ) 90,91 % (20 räddningar) – Miranda Dahlgren (SKE) 93,02 % (40 räddningar)