Malmö Redhawks har sorg.

Klubben meddelar att damlagets tidigare tränare Jonathan Salman har gått bort vid 41 års ålder.

Jonathan Salman var tränare i Malmö Redhawks mellan 2018 och 2020. Foto: David Asserfors/Bildbyrån

Under onsdagen nåddes Malmö Redhawks av ett sorgligt besked.

Via sin hemsida går Skåne-klubben ut med nyheten att Jonathan Salman, som tidigare varit tränare för klubbens damlag, hastigt har gått bort.

”Malmö Redhawks sänder sina varmaste tankar till hans familj, vänner och alla närstående i denna svåra stund”, skriver föreningen i ett uttalande.

Jonathan Salman kom till Malmö Redhawks 2018 efter att dessförinnan ha tränat den danska klubben Hvidovre. Salman anställdes som huvudtränare för Malmös damlag i DamEttan och under hans första säsong lyfte laget och kom tvåa i DamEttan Södra efter att ha kommit femma under den föregående säsongen. Under Salmans andra säsong som tränare för Malmö hade laget en fenomenal säsong.

Malmö vann DamEttan Södra säsongen 2019/20 efter att ha vunnit 17 av 20 matcher och endast tappat åtta poäng på hela säsongen. De vann sedan mot Färjestad med 2-1 i matcher för att gå vidare till playoff mot Göteborg HC. Där pushade Malmö verkligen för att gå upp till SDHL men förlorade mot Göteborg med 2-1 i matcher. Efter säsongen lämnade Salman sin roll som tränare för klubbens damlag.

Jonathan Salman blev 41 år.