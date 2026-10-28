Jonathan Hermansson fick lämna BIK Karlskoga men är nu klar för en ny klubb.

Foto: BIK Karlskoga/Skärmdump (Montage)

Inför säsongen värvades Jonathan Hermansson av BIK Karlskoga. Han anslöt då till den allsvenska klubben på ett korttidskontrakt för att täcka upp då Bofors hade skador på forwardssidan.

Förra veckan stod det sedan klart att 26-åringen släpptes av BIK Karlskoga när kontraktet löpte ut. Under tiden i Värmland noterades Hermansson för 1+2 på tolv allsvenska matcher.

– Skadeläget har ljusnat på forwardssidan och i takt med det har även kontraktstiden löpt ut. Vi tackar Hermansson för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka till i nästa klubb, sade sportchefen Torsten Yngveson då .

Jonathan Hermansson återvänder hem till Norge

Efter att ha tillbringat en dryg vecka utan en klubbadress har Jonathan Hermansson nu gjort klart med sin nästa destination. Han återvänder nämligen till Norge och skriver på ett avtal med Ringerike för resten av säsongen.

– Det är en rolig möjlighet att få komma till ett lag med potential. Jag känner Niklas (Andresen, huvudtränare) och vet vad han står för, så när möjligheten dök upp kände jag att det var rätt för mig, säger Hermansson på klubbens hemsida .

I RIngerike blir Jonathan Hermansson lagkamrat med svenskarna Christian Blomqvist, Max Freyschuss Nordin, Ludvig Hedström, Natanael Lindholm, Albert Lyckåsen och Mateusz Szurowski.

– Hermansson är en skridskostark forward som utmärker sig i spelet med en hög intensitet, stor arbetskapacitet och förmågan att skapa energi. Med erfarenhet från professionellt spel på en bra nivå tillför han egenskaper som passar bra ihop med det sätt vi vill spela på, säger tränaren Niklas Andresen i en kommentar.

Förutom tiden i BIK Karlskoga har Jonathan Hermansson, som är född i Umeå, tillbringat hela sin karriär hemma i Norge. Där han har gjort 138 poäng på 306 matcher för Stjernen Hockey och Sparta Sarpsborg. Ringerike blir således han tredje klubb i EHL.