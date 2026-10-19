Jonathan Hermansson lämnar BIK Karlskoga.

Foto: BIK Karlskoga/Skärmdump (Montage)

Det var under premiärveckan som BIK Karlskoga presenterade att truppen förstärktes i form av forwarden Jonathan Hermansson som anslöt på ett korttidskontrakt. Värvningen gjordes i första hand för att täcka upp för skador i laget.

– I Hermansson får vi en spelare som spelar stabilt över hela planen och kan användas i alla roller. När vi dessutom är tunna på forwardssidan känns det intressant att låta Hermansson visa upp sig i vår miljö. Vi tror att han kommer att passa bra in i vårt spel, sade sportchefen Torsten Yngveson då.

Den 26-årige norrmannen anslöt direkt till Bofors och gjorde allsvensk debut i premiären mot Kalmar. Sedan har Hermansson, som är född i Umeå, noterats för 1+2 på tolv matcher.

Det räckte dock inte för att få fortsatt förtroende i BIK-tröjan.

Jonathan Hermansson lämnar BIK Karlskoga

Under måndagen meddelar Karlskoga via sin hemsida att forwardens korttidsavtal har löpt ut och att han inte får förlängt utan därmed lämnar klubben.

– Skadeläget har ljusnat på forwardssidan och i takt med det har även kontraktstiden löpt ut. Vi tackar Hermansson för hans insatser i klubben och önskar honom all lycka till i nästa klubb, säger Torsten Yngveson.

Karlskoga saknade flera spelare under inledningen av säsongen i HockeyAllsvenskan . Sedan har dock spelare som Harrison Blaisdell, Jonatan Harju och Oscar Lawner alla återvänt från skador vilket gör att det inte längre finns plats för Hermansson.

Jonathan Hermansson har tillbringat hela sin karriär hemma i Norge där han har gjort 138 poäng på 306 matcher för Stjernen Hockey och Sparta Sarpsborg. Det är ännu okänt var karriären fortsätter för forwarden.