Tyske stjärnan trejdas igen – efter bara ett år

JJ Peterka lämnar Utah för spel i Boston. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Det är ganska precis ett år sedan Utah Mammoth värvade JJ Peterka i en trejd med Buffalo Sabres. Då i utbyte för Josh Doan och Michael Kesselring.

Nu får den tyske forwarden flytta på sig igen.

Under fredagens NHL-draft värvades han till Boston Bruins i utbyte för Bostons förstaval i 2026 års draft samt Florida Panthers förstaval 2028, där valet är topp tio-skyddat. Mammoth trejdade vidare Bruins förstaval till Detroit Red Wings i utbyte för målvakten Sebastian Cossa . Red Wings valde i sin tur den amerikanske forwarden JP Hurlbut som 23:e spelare.

Peterka, 24, hade ingen större lycka i Utah efter flytten från Buffalo. Under grundserien svarade han för 25 mål och 47 poäng på 82 matcher – 21 poäng färre än den föregående säsongen i Buffalo. Han fick det heller inte att stämma i slutspelet. När Utah slogs ut av Vegas Golden Knights i den första rundan blev tysken poänglös på sex matcher.

Peterka sammanstrålar med Marco Sturm

Trots det är intresset från Boston logiskt. Dels har Bruins en tysk coach i Marco Sturm som känner spelaren väl, dels hade laget en stark offensiv under grundserien och snittade 3,27 mål per match, delad tia i NHL. I slutspelet tog det däremot stopp direkt mot Buffalo Sabres, där laget bara gjorde tolv mål på sex matcher och endast hittade nätet en gång i vardera av match 3, 4 och 6.

Peterka valdes av Buffalo som 34:e spelare totalt i NHL-draften 2020 och etablerade sig i NHL två år senare. Efter 32 poäng under rookiesäsongen ökade produktionen till 50 poäng säsongen 2023/24, innan han fick sitt stora genombrott 2024/25 med 27 mål och totalt 68 poäng på 77 matcher.

Peterka representerade även Tyskland vid OS i Milano tidigare i år. Där noterades han för ett mål och tre assist på fem matcher när tyskarna slutade på sjätte plats.