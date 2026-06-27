Valdes framför Wallstedt – nu trejdas målvakten

Sebastian Cossa lämnar Detroit Red Wings organisation. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire AP Images

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En av hockeyvärldens mest omtalade målvaktstalanger byter klubb.

Under fredagskvällens NHL-draft stod det klart att Utah Mammoth trejdar till sig Sebastian Cossa från Detroit Red Wings. I utbyte får Red Wings val nummer 23 i årets draft, ett val som klubben använde för att välja forwarden J.P. Hurlbert från Kamloops Blazers i WHL.

Cossa valdes som 15:e spelare totalt i NHL-draften 2021 – fem val före svenske Jesper Wallstedt, som gick som 20:e spelare till Minnesota Wild. Sedan dess har de båda målvakterna följts åt som två av sin årskulls mest lovande burväktare.

Trots att Cossa etablerat sig som en av AHL:s främsta målvakter de senaste säsongerna har vägen till NHL varit krokig. Han har tagits ut till AHL:s All-Star-lag i Central Division två år i rad, men ojämna prestationer har gjort att Detroit tvekat kring när – eller om – han varit redo att ta steget upp permanent.

Hittills har det bara blivit en NHL-match för den 22-årige kanadensaren. Debuten kom den 9 december 2024 när han hoppade in mot Buffalo Sabres och räddade 14 skott i en seger.

Sebastian Cossa har briljerat i AHL – men bara gjort ett inhopp i NHL

Den gångna säsongen var Cossa en starkt bidragande orsak till Grand Rapids Griffins historiska start i AHL. Laget vann 26 av 28 matcher fram till årsskiftet och Cossa såg länge ut att kunna utmana om en plats i Red Wings. Men under andra halvan av säsongen sjönk hans siffror, och inför Calder Cup-slutspelet förlorade han förstaspaden till Michal Postava, som vaktade målet i samtliga åtta slutspelsmatcher.

Trots det svarade Cossa för sin bästa AHL-säsong hittills med 26 segrar, åtta förluster och fyra övertidsförluster på 38 matcher. Han noterades för ett snitt på 2,33 insläppta mål per match, en räddningsprocent på 91,5 och fem hållna nollor.

På 123 AHL-matcher har Cossa totalt ett facit på 70 segrar, 33 förluster och 19 övertidsförluster, med 2,46 i insläppta mål per match, 91,1 i räddningsprocent och åtta hållna nollor.

Utöver framgångarna på klubbnivå var Cossa en del av Kanadas JVM-guldlag 2022 och vann samma år även WHL-mästerskapet med Edmonton Oil Kings.

Trejden innebär att Detroit för andra sommaren i rad gör en större målvaktsaffär. Förra året hämtade general managern Steve Yzerman in John Gibson från Anaheim Ducks, och nu väljer klubben alltså att gå vidare utan Cossa.