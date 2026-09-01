Förre SHL-backen skriver nytt KHL-kontrakt

Jérémy Groleau, här i Färjestads färger.

Via sin hemsida meddelar den ryska KHL-klubben Lada Togliatti att man skrivit på ett ettårskontrakt med den tidigare Färjestad -backen Jérémy Groleau inför den stundande KHL-säsongen.

Groleau kommer närmast från en säsong i den kinesiska KHL-klubben Shanghai Dragons, där han under fjolårssäsongen bara spelade en match. 26-åringen gjorde flytten från Färjestad till KHL inför fjolårssäsongen, sedan backen och SHL -klubben valde att gå skilda vägar under sommaren 2025 trots ett år kvar på kontraktet.

Åtta SHL-bekantingar i ryska ligan

Jérémy Groleau spelade två säsonger i Färjestad mellan 2023 och 2025, där han på 82 grundseriematcher producerade 15 poäng (3+12).

Backen är en av totalt åtta tidigare SHL-spelare som i skrivande valt spel i KHL inför den stundande säsongen. Bland dessa återfinns en svensk spelare i form av Linus Weissbach , som valde att lämna Frölunda för spel i SKA St. Petersburg inför den här säsongen.

De resterande SHL-bekantingarna i ligan är Dylan Sikura, Libor Sulak, Christian Jaros, Bobby Nardella, Thomas Grégoire och Anthony Camara.