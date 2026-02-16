Det som skulle bli en nystart i San Jose är redan över. Efter blygsam utdelning och ännu ett hack i karriärkurvan placerar Sharks Jeff Skinner på unconditional waivers – ett krasst kvitto på att den forne Calder-vinnaren aldrig fick lyftet han hoppades på.

Jeff Skinner är på väg att bryta sitt kontrakt med San Jose Sharks efter en besvikelse till säsong. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

San Jose Sharks placerar ytterforwarden Jeff Skinner på unconditional waivers i syfte att häva hans kontrakt, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman under måndagen.

Skinner, 33, står för sex mål och 13 poäng på 32 matcher med Sharks den här säsongen. Den 180 centimeter långe vänsterforwarden skriver på ett ettårskontrakt värt tre miljoner dollar med klubben i juli förra året, efter att ha blivit unrestricted free agent.

Om Skinner passerar waivers på tisdagen kan Sharks häva kontraktet genom en ömsesidig överenskommelse mellan klubb och spelare.

Jeff Skinner (SJ) on unconditional waivers for purposes of contract termination — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 16, 2026

Carolina Hurricanes väljer Skinner i första rundan (sjunde totalt) i NHL-draften 2010. Kanadensaren tar klivet direkt in i NHL och vinner Calder Trophy som ligans främsta rookie efter att ha gjort 31 mål och 63 poäng som 18-åring under säsongen 2010/11.

Jeff Skinner har spelat 1 110 NHL-matcher

Skinner tillbringar sina åtta första NHL-säsonger i Carolina innan han trejdas till Buffalo Sabres 2018. Året därpå bryter Hurricanes en tio år lång slutspelstorka. Efter att ha gjort personbästa 40 mål under sin första säsong i Sabres skriver Skinner på en långtidsförlängning värd nio miljoner dollar per säsong. 2024 köper Sabres ut de tre sista åren av kontraktet.

Som ett sent tillskott på free agent-marknaden 2024 skriver Skinner på ett ettårskontrakt med Edmonton Oilers inför säsongen 2024/25 i ett försök att för första gången i karriären spela Stanley Cup-slutspel. Han gör 16 mål och 29 poäng på 72 grundseriematcher, men petas i alla utom fem slutspelsmatcher när Oilers tar sig till en andra raka Stanley Cup-final.

Totalt spelar Skinner 1 110 NHL-matcher över delar av 16 säsonger med Hurricanes, Sabres, Oilers och Sharks. Han samlar på sig 379 mål och 712 poäng. De fem slutspelsmatcher han gör med Oilers i våras – samt de två poäng han noteras för – är fortfarande de enda i hans NHL-karriär hittills.

Source: Jeff Skinner @ Elite Prospects