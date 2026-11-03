Stanley Cup-mästaren bryter kontraktet – flyttar hem

Jan Rutta flyttar hem till Tjeckien igen.

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Det var förra säsongen som Jan Rutta återvände till Europa efter åtta säsonger i NHL . Klubbvalet föll då på Genève-Servette i Schweiz där 36-åringen var en nyckelspelare och han blev också uttagen för att spela OS med Tjeckien i vintras.

Under hösten har Rutta fått Sam Hallam som ny tränare i Genève och återigen varit en viktig pusselbit i laget. Nu väljer veteranen dock plötsligt att lämna klubben . Enligt Genève-Servette har man gått med på att släppa tjecken, mycket tack vare Adam Boqvists fina start i klubben.

– Jan informerade oss om sin önskan att återvända till sitt hemland av familjeskäl, och vi beslutade att respektera hans begäran. Vår filosofi är tydlig: vi vill inte hålla fast vid en spelare som inte längre vill fortsätta sin resa med oss. Adam Boqvists ankomst gav oss också större flexibilitet att acceptera denna övergång, säger Genèves sportchef Marc Gautschi.

Jan Rutta flyttar hem till Tjeckien – klar för Sparta Prag

Jan Rutta presenteras sedan av Sparta Prag och vänder därmed hem till Tjeckien för första gången på nio år.

– Vi förväntade oss nog något lite annorlunda från Genève, främst på grund av språket. När jag kom tillbaka från Amerika skrev jag på i Genève, men jag tittade fortfarande på Sparta. Jag ser fram emot att vara nära min familj och mina vänner i Tjeckien, säger Rutta via klubbens hemsida .

De senaste åren har Jan Rutta tränat med Sparta Prag under somrarna och nu blir flytten också verklighet.

– Han är en erfaren försvarare som har haft stora framgångar och vet vad som krävs för att vinna. Vi tror att han kommer att ta med sig sin vinnarmentalitet till vårt lag. Vi har följt honom noggrant och det är tydligt att han är mycket fysiskt förberedd och i toppform. Vi har haft kontakt med länge, men först nu har förutsättningarna varit de rätta för oss att nå en överenskommelse. Vi är mycket glada att vi lyckades säkra hans ankomst och vi tror att han kommer att bli en viktig förstärkning för oss, säger sportsligt ansvarige Tomáš Divíšek

Vann dubbla Stanley Cup-titlar med Tampa Bay Lightning

Jan Rutta kom till NHL 2017 efter ett par starka säsonger hemma i Tjeckien och han skrev då på för Chicago Blackhawks . 2019 trejdades han sedan till Tampa Bay Lightning – och det blev ett succédrag för både Rutta och "Bolts".

Den storväxte försvararen blev en viktig pjäs för Tampa Bay och han var då med vid klubbens båda Stanley Cup-titlar 2020 och 2021. Rutta var också med och spelade Stanley Cup-final med Tampa Bay 2022. Därefter skrev han på för Pittsburgh Penguins som free agent, men efter bara en säsong i Penguins skickades han till San Jose Sharks som en del av Erik Karlsson -trejden. Efter två säsonger i Sharks lämnade Rutta sedan NHL förra året. Han spelade totalt 417 matcher i världens bästa hockeyliga.

2024 var Jan Rutta med och vann VM -guld med Tjeckien hemma i Prag. Han missade dock VM-finalen mot Schweiz efter att ha blivit avstängd för en tackling på Isac Lundeström i semifinalen mot Tre Kronor .