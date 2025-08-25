Jan Rutta lämnar NHL efter åtta säsonger.

Han återvänder i stället till Europa och är klar för Genève-Servette i Schweiz.

Jan Rutta lämnar NHL efter åtta år. Foto: Phelan M. Ebenhack/AP Photo/Alamy

Efter åtta säsonger i NHL väljer den 35-årige tjecken Jan Rutta att återvända till Europa inför den kommande säsongen.

Backen skriver nämligen på ett tvåårskontrakt med Genève-Servette i Schweiz, det bekräftar klubben på sin hemsida. Där blir han bland annat lagkamrat spelare som Jesse Puljujärvi, Jimmy Vesey, Markus Granlund och Sakari Manninen.

– Vi är glada över att kunna fylla den önskade profilen av en fysiskt stark och erfaren tvåvägsback med Jan. Han har mycket goda skridsko- och rörlighetsförmågor för sin storlek, vilket gör att han kan användas i alla situationer och klarar av betydande istid. Jan har redan vunnit mycket och kommer att vara en viktig del av vår lagkultur. Dessutom kommer han med sin arbetsmoral att vara en förebild för våra unga internationella backar i deras dagliga utveckling, säger Genèves sportchef Marc Gautschi.

Jan Rutta vann dubbla Stanley Cup-titlar med Tampa Bay Lightning

Jan Rutta kom till NHL 2017 efter ett par starka säsonger hemma i Tjeckien och han skrev då på för Chicago Blackhawks. 2019 trejdades han sedan till Tampa Bay Lightning – och det blev ett succédrag för både Rutta och ”Bolts”.

Den storväxte försvararen blev en viktig pjäs för Tampa Bay och han var då med vid klubbens båda Stanley Cup-titlar 2020 och 2021. Rutta var också med och spelade Stanley Cup-final med Tampa Bay 2022. Därefter skrev han på för Pittsburgh Penguins som free agent, men efter bara en säsong i Penguins skickades han till San Jose Sharks som en del av Erik Karlsson-trejden. Efter två säsonger i Sharks lämnar Rutta nu NHL. Han spelade totalt 417 matcher i världens bästa hockeyliga.

2024 var Jan Rutta med och spelade vann VM-guld med Tjeckien hemma i Prag. Han missade dock VM-finalen mot Schweiz efter att ha blivit avstängd för en tackling på Isac Lundeström i semifinalen mot Tre Kronor.

Source: Jan Rutta @ Elite Prospects