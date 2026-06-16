Målvakten lämnar Djurgården – klar för ny klubb

Hugo Severgårdh lämnar Djurgården efter dubbla JSM-guld.

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I början av maj höll USHL i sin draft inför nästa säsong. Det var flera svenskar som blev valda av klubbar i den amerikanska juniorligan och ett flertal av dem har sedan också skrivit på för klubbarna som tingade dem.

Hugo Severgårdh var den första svensken att väljas i USHL-draften . Han plockades upp av Sioux City Musketeers med det sjunde valet i draften. Nu står det också klart att burväktaren tar steget över till andra sidan Atlanten.

Den 19-årige målvakten lämnar Djurgården och kommer att spela i USHL nästa säsong. Sioux City Musketeers bekräftar nämligen att de har skrivit ett kontrakt med Severgårdh som gäller för säsongen 2026/27.

Hugo Severgårdh blev JSM-guldhjälte för Djurgården

Hugo Severgårdh är fostrad i Viggbyholms IK men flyttade till Djurgården 2022 där han sedan klättrat uppåt under fyra säsongers tid. Severgårdh har då fått vara med och vinna två JSM-guld och ett J18-guld under tiden i Djurgården.

Förra året var han backup i U20 Nationell och spelade således inte i slutspelet när Djurgården vann guld. Han klev i stället ner och spelade med J18 -laget där han hoppade in i målet och spelade på vägen till J18-guldet. Den senaste säsongen tog Severgårdh sedan också ett grepp om förstaspaden i DIF:s U20-lag.

19-åringen stod för en stark säsong med 92,3 i räddningsprocent och 2,14 GAA på 20 matcher under grundserien, vilket var bäst i U20 Nationell. I slutspelet klev han sedan fram och var avgörande för Djurgården. Severgårdh höll tre nollor på 14 matcher och hade en räddningsprocent på 92,1 samt 2,01 insläppta mål per match.

Framför allt i finalserien mot Frölunda stod Hugo Severgårdh på huvudet. Han släppte bara in fyra mål och räddade 101 av 105 skott för hela 96,2 i räddningsprocent när Djurgården vann tre raka matcher och tog hem sitt andra raka JSM-guld. Han prisades därefter som U20 Nationells bästa målvakt.

Under säsongen fick Hugo Severgårdh sitta på bänken i SHL vid ett antal tillfällen och han gjorde även två landskamper för U19-landslaget. Nästa säsong väntar spel i USHL för målvakten.