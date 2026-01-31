Matchen ställs in – efter trafikolycka

Matchen i Hockeyallsvenskan Dam mellan Sundsvall och Timrå ställs in. Det efter att representanter från Timrå varit med i en trafikolycka.

De inblandade mår under omständigheterna okej, meddelar klubben.

Matchen mellan Sundsvall och Timrå i Hockeyallsvenskan Dam ställs in (OBS: genrebild).

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Timrå och Sundsvall skulle under lördagen mötas i en bottenmatch av Hockeyallsvenskan Dam Norra. Tanken var att nedsläpp skulle ske klockan 15.30 i Sundsvall. Nu står det klart att det inte blir någon match.

Den har nämligen ställts in på grund av en trafikolycka där representanter från Timrå på väg till matchen har varit inblandade. Samtliga mår enligt omständigheterna okej, meddelar Timrå via sin Instagram.

Matchen kommer att spelas vid ett annat tillfälle.

Sundsvall ligger näst sist i Hockeyallsvenskan Dams norra division med tolv poäng. Det är däremot bara fyra poäng upp till slutspel där Kvarnsveden just nu innehar sista platsen. Sundsvall har också en match mindre spelade.

Timrå å andra sidan har noll poäng och kommer inte att gå vidare till någon slutspelsrunda.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN-W League Page @ Elite Prospects