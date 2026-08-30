Hampus Olsson återvänder till Danmark.

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Förra säsongen återvände Hampus Olsson till svensk ishockey. Efter att ha inlett säsongen i Skottland med Dundee Stars värvades forwarden, med ett förflutet i bland annat Rögle , Södertälje och Vita Hästen , till Troja-Ljungby på ett kontrakt för resten av säsongen.

Olsson noterades för 3+3 på 24 matcher under både grundserien och kvalet när Troja sedermera åkte ut ur HockeyAllsvenskan . Efter degraderingen med Troja-Ljungby har 31-åringen gått klubblös. Nu har dock en lösning uppenbarat sig för Hampus Olsson.

Det är danska Sønderjyske som meddelar att Hampus Olsson ansluter till klubben på tryout. Även landsmannen Johan Lundgren, som tidigare spelat i Rögle och Kristianstad , är klar för provspel i Sønderjyske.

– Vi har fått ytterligare oförutsedda utmaningar i spelartruppen och vill hålla en så hög sportslig nivå som möjligt i vardagen – både på kort och lång sikt. Därför har tillskottet av Hampus och Johan varit både nödvändigt och mycket bra. Båda är skickliga spelare med bra erfarenhet och kvalitet. De har varit superprofessionella och seriösa i denna något annorlunda situation för båda parter och har bidragit med stor kvalitet och god karaktär från början, säger sportchefen Kasper Degn.

Återvänder till Danmark

På Sønderjyskes hemsida framgår det dock inte hur länge som provspelet gäller utan klubben skriver att duon blir kvar i truppen för en "överskådlig framtid".

Hampus Olsson har tidigare gjort en kort sväng i Danmark då han spelade 14 matcher för Esbjerg Energy under slutet av säsongen 2024/25. Han spelade annars i Polen mellan 2022 och 2025 där han var med och blev polsk mästare med GKS Katowice 2023. Hemma i Sverige har Olsson spelat 109 matcher i HockeyAllsvenskan samt gjort 207 matcher i Hockeyettan .

Johan Lundgren var med och förde upp Kristianstad till HockeyAllsvenskan 2020 och spelade sedan två allsvenska säsonger med KIK, samt blev inlånad för tre SHL -matcher med Rögle, innan han lämnade Sverige. Lundgren spelade två år i Danmark med Rødovre Mighty Bulls och Frederikshavn White Hawks. Han tillbringade sedan två säsonger i Polen med Cracovia Krakow där Lundgren gjorde succé och vann poängligan med hela 63 poäng på 39 matcher säsongen 2024/25. I fjol spelade han i tjeckiska andraligan men nu är Johan Lundgren tillbaka i Danmark igen.