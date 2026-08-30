Kevin Korchinski har kommit överens med Chicago Blackhawks.

Foto: Rob Gray-Imagn Images

NHL -säsongen är nu bara en månad bort men det finns fortfarande ett fåtal unga spelare som ännu är restricted free agents och alltså behöver skriva nya avtal för att vara spelklara till säsongen 2026/27. Bland spelarna som fortfarande är RFA återfinns svensken Simon Edvinsson samt stjärnor som Cutter Gauthier, Adam Fantilli och Aleksandr Nikisjin .

Nu försvunnit ett av namnen som fanns kvar på bordet.

Det är Kevin Korchinski, 22, i Chicago Blackhawks som nu har kritat på ett nytt avtal inför den kommande säsongen. Blackhawks meddelar att parterna har enats om ett nytt tvåårskontrakt som gäller till 2028.

Korchinskis avtal har en lönetaksträff på 1,325 miljoner dollar (cirka 12,7 miljoner kronor) per säsong. Han kommer att tjäna 1,25 miljoner dollar (nästan tolv miljoner kronor) under den första säsongen innan lönen stiger till 1,4 miljoner dollar (cirka 13,4 miljoner kronor) under andra året. Kontraktet har ett totalt värde på 2,65 miljoner dollar vilket motsvarar cirka 25,4 miljoner kronor.

Kevin Korchinski valdes som sjua i NHL-draften

Kevin Korchinski valdes som den sjunde spelaren i NHL-draften 2022. Efter att ha blivit vald av Chicago stod Korchinski för en stark säsong 2022/23 där han ledde sitt Seattle Thunderbirds till att bli WHL -mästare och han vann även JVM -guld med Kanada 2023.

Till säsongen 2023/24 tog Kevin Korchinski en ordinarie plats i Chicago Blackhawks där han noterades för 15 poäng på 76 matcher under sin rookiesäsong. Han hade dock -39 vilket var en av de sämsta plus/minus-noteringarna i NHL.

De senaste två säsongerna har Korchinski sedan blivit nedskickad till farmarlaget Rockford IceHogs och varvat NHL-spel med spel i farmarligan AHL . Det har bara blivit 29 NHL-matcher för Korchinski de senaste två åren där han samtidigt har gjort 53 poäng på 109 AHL-matcher.

Det återstår att se om 22-åringen lyckas återta sin plats i Chicagos laguppställningen inför den kommande säsongen. Under sin karriär har Kevin Korchinski sammanlagt spelat 105 NHL-matcher med Blackhawks.