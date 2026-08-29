Efter stormen - spelschemat förändras

Viggo Björck vann USM-guld och Sverige vann U18-VM-guld.

Foto: Bildbyrån.

Under våren började det storma rejält i juniorhockey-Sverige. USM-finalserien och gruppspelet av U18-VM krockade med varandra, något som skapade problem för spelarna, klubbarna och landslaget. Det slutade med ett ultimatum där spelarna antingen fick välja mellan att gå för guldet med sin klubb - eller spela mästerskapet.

Alla valde att åka med till Slovakien, förutom Viggo Björck.

Djurgårdens superlöfte ville stanna och slutföra säsongen med U20-laget innan han åkte iväg. Något som ledde till att storstjärnan nekades från att vara med i turneringen. Det blev en av vårens stora snackisar och kritiken var stenhård mot förbundet och schemaläggningen.

Till nästa säsong har nu upplägget ändrats så att det inte sker någon krock.

– Till syvende och sist är det förbundets beslut. Sen är det klart att för svensk hockeys bästa är det viktigt att vi har en bra dialog med klubbarna och verksamheten som bedrivs därute. Alla parter har varit involverade, säger Anders Lundberg om förändringen.

"Beslut som togs redan för ett år sedan"

I den kommande säsongen så startar U20- och U18-serierna redan nästa vecka, vilket är tidigare än vanligt. Slutspelet tar i sin tur vid tidigare än förra året och finalserien kommer senast att vara slut den 21 april. Det är samma dag som U18-VM i Minnesota-Duluth tar vid.

Något som alltså innebär att de potentiella VM-spelarna kan åka över direkt efter en eventuell match fem och enbart missa en eller två gruppspelsmatcher.

Anders Lundberg är landslagschef.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

– Det här var ett beslut som togs redan för över ett år sedan. När beslutet togs i fjol att utöka J20-slutspelet till bäst av fem togs det för sent för att tidigarelägga allting. Där var det en dialog med klubbar, förbundet och ett medvetet val. Till den här säsongen var det beslutat redan för över ett år sedan att det inte blir någon krock.

Däremot kommer det som vanligt att finnas en risk att de som spelar seniorhockey inte kommer i tid.

Därför blev det en schemakrock

USM-finalen överskuggades av schemakrocken och den stora uppmärksamheten i media handlade om Viggo Björck-soppan och om spelarna som inte kunde slutföra säsongen i sitt klubblag. I finalserien saknades nämligen stora profiler som Bosse Meijer och Marcus Nordmark. Allt var däremot en kalkylerad beräkning där alla visste om förutsättningarna redan innan säsongen började.

För trots att det inte gick att få ihop schemat valde man att spela serier i bästa av fem i U20-slutspelet.

– Det var inte genomförbart i fjol med ishallstillgänglighet och det var en logistisk omöjlighet att få till det. För svensk hockeys bästa tog vi det beslutet att få ett större och fler matcher i slutspelet. Det tyckte vi var så viktigt att få igenom. I år har vi också fått till schemat så att det inte krockar, säger Lundberg.

Så inför den kommande säsongen har det egentligen inte varit några diskussioner om hur det ska vara?

– Precis. Det beslutades för över ett år sedan när vi bestämde oss för att gå upp till bäst av fem. Till den här säsongen ska vi se till att bli klar innan U18-VM.