Fredrik Claesson i CSKA Moskva.

Foto: Daniel Felipe Kutepov/SOPA Images

Han var en av en handfull svenskar som valde att stanna kvar i Ryssland efter landets invasion av Ukraina. Nu väljer däremot Fredrik Claesson att lämna landet för att istället spela för Salzburg i Österrike.

Den reslige backen kommer senast från spel i Dynamo Moskva och gjorde innan det tre säsonger i CSKA Moskva, det som även kallas för Röda Arméns lag. I den ryska huvudstaden blev det 276 matcher i KHL, innan han efter den föregående säsongen lämnade ligan.

Det ryktades även om fortsatt intresse från KHL-lag , men nu står det klart att karriären fortsätter på annat håll.

Fredrik Claesson lämnar Ryssland

Fredrik Claesson har tidigare spelat 170 matcher i NHL och har även ett par år i AHL bakom sig. Under sommaren har 33-åringen gått skadad men nu står det alltså klart var han spelar den kommande säsongen.

– Jag är otroligt exalterad över att börja spela i Salzburg med Red Bulls. Jag känner inte till ligan i detalj än, men jag ser verkligen fram emot det. En anledning till mitt beslut att gå med i Salzburg är klubbens framgångssaga; det finns en riktig vinnarmentalitet där. Jag skulle beskriva min spelstil som enkel. Jag gillar att blockera skott och jag slår också in en check när möjligheten ges, säger spelaren i ett pressmeddelande.