Fred Nord lämnar Vita Hästen efter blott sex matcher.

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Fred Nord spelade i Djurgården under hela sin juniorkarriär där han först var med om att vinna U16-SM-guld innan han vann dubbla JSM-guld med Djurgården 2025 och 2026. I våras var Nord lagkapten för DIF:s U20 -lag som alltså blev JSM-mästare för andra året i rad.

Efter de dubbla gulden lämnade Fred Nord sedan sitt Djurgården och tog steget ut till seniorhockeyn. Inför årets säsong skrev 20-åringen på för Vita Hästen i Hockeyettan .

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Fred Nord blir dock inte långvarig i Norrköpingsklubben. Under hösten har Nord spelat sex matcher för Hästen där han har noterats för 0+2 samt varit +4. Nu står det däremot klart att det inte blir några fler matcher i Vita Hästen för Nord.

Under tisdagen meddelar klubben via sina sociala kanaler att parterna har kommit överens om att gå skilda vägar.

– Fred har signalerat att han av personliga skäl önskar att flytta hem och vi har därför kommit överens om att gå skilda vägar. Vi respekterar hans beslut och vill tacka honom för hans tid i Vita Hästen och de insatser han gjort för föreningen. Vi önskar Fred stort lycka till framöver, säger Vita Hästens t.f. sportchef Fredrik Jensen.

Fred Nord är son till DIF-legendaren Björn Nord som spelade över 500 matcher i Djurgården. Fred Nord fick själv göra sin SHL -debut för Djurgården i våras då han fick chansen av A-laget i en match mot Skellefteå. Det är ännu oklart var karriären fortsätter för backen.