Garnet Hathaway är klar för Florida Panthers. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

Bara en dag före NHL-draften 2026 genomför Florida Panthers och Philadelphia Flyers en trejd.

Panthers värvar forwarden Garnet Hathaway samt ett val i sjätte rundan av NHL-draften 2026. I utbyte får Flyers Floridas val i femte rundan 2026 och ett val i fjärde rundan 2027.

Som en del av affären behåller Philadelphia dessutom 50 procent av Hathaways lönetaksträff på 2,4 miljoner dollar. Den 34-årige forwarden har ett år kvar på sitt nuvarande kontrakt.

En av NHL:s mest fysiska spelare

Hathaway stod för ett mål och två assist på 66 matcher under den gångna säsongen. Däremot är det framför allt det fysiska spelet som gjort honom till en uppskattad rollspelare.

Med sina 252 tacklingar slutade han nia i hela NHL under säsongen 2025/26. Han har dessutom placerat sig bland ligans tio främsta tacklare varje säsong sedan 2020/21. Under den perioden har han delat ut totalt 1 532 tacklingar – näst flest av samtliga NHL-spelare.

– Garnet är en fysisk och mycket tävlingsinriktad spelare som kommer att passa vår grupp väldigt bra. Vi ser fram emot att få in hans rutin inför den kommande säsongen, säger Panthers general manager Bill Zito.

Hathaway har en lång NHL-karriär

Hathaway har spelat delar av tolv NHL-säsonger och representerat Calgary Flames, Washington Capitals, och Philadelphia Flyers.

På 672 grundseriematcher har han noterats för 76 mål och 87 assist, totalt 163 poäng, samt 739 utvisningsminuter.

Han har även spelat 39 Stanley Cup-slutspelsmatcher och svarat för fyra mål och fyra assist.

Den odraftade forwarden skrev sitt första NHL-kontrakt med Calgary Flames efter fyra säsonger på Brown University, där han producerade 58 poäng (20 mål och 38 assist) på 121 NCAA-matcher.