SSK förstärker – med hjälp av sponsor

Tidigare under torsdagen kom uppgifterna. Nu har Södertälje presenterat Leevi Teissala – med hjälp av en av sina sponsorer.

– Med Leevi ökar vi konkurrensen på forwardssidan i slutdelen av säsongen, säger sportchefen Emil Georgsson.

Leevi Teissala mot Örebro i Spengler Cup 2022, nu klar för Södertälje. Foto: Andrea BrancaJp/Sport Press Photo via ZUMA Press.

Södertälje SK fortsätter att stärka sin forwardssida inför slutspurten i Hockeyallsvenskan.

Efter rapporter om att Skellefteås Valter Lindberg kommer att dubbelregistreras inför deadline 15 februari, presenteras nu Leevi Teissala. En 25-åring från Finland, med 18 poäng på 40 matcher med TPS denna säsong.

– Leevi är en högerfattad forward som har sina styrkor offensivt. Irrationell och gillar att ta närmsta vägen till målet. Med Leevi ökar vi konkurrensen på forwardssidan i slutdelen av säsongen, säger sportchefen Emil Georgsson på lagets sajt.

Kontraktet skrivs över resten av säsongen och Teissala kliver in redan mot Almtuna under fredagen. Det hela har möjliggjorts av en av SSK:s sponsorer, som kliver in och täcker kostnaderna.

”Den här värvningen har blivit möjlig tack vare ett extra engagemang från en av klubbens huvudpartners, Panghus, som valt att gå in och täcka upp för att stärka laget i ett viktigt skede av säsongen”, skriver klubben vid presentationen.

Forwarden från Åbo har aldrig spelat utanför Finland. Han har erfarenhet av 195 matcher i finska högstaligan.

Source: Leevi Teissala @ Elite Prospects