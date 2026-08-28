Poängkungen lämnar – här är nya klubben

Emil Lindblom är klar för spel i Frankrike.

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Sedan 2021 har Emil Lindblom varit en av Hockeyettans allra bästa offensiva spelare. Trots att han har öst in poäng i tredjedivisionen har forwarden aldrig tagit klivet upp till HockeyAllsvenskan , vilket Lindblom tidigare berättat om för hockeysverige.se .

– Det har varit några (kontraktsförslag), men inte något som riktigt lockat. Inte att lämna för 12-15 000 kronor i månaden. Det är inte bara ta pick och pack och flytta och tro man kan leva på det där. Bara för att det är HockeyAllsvenskan är det inte bara att dra bara för den här lilla pengen, sade Lindblom i en intervju med hockeysverige.se 2024.

Emil Lindblom följer med lagkamraterna till Frankrike

Nu står det klart att Emil Lindblom lämnar Hockeyettan efter sju raka säsonger i ligan.

Efter två år hemma i Sundsvall flyttar 27-åringen nämligen utomlands. Inför nästa säsong har Lindblom skrivit på för Meudon i den franska andraligan.

– Emil är en spelare som passar perfekt in på den profil vi söker för att förstärka vår offensiv. Emil är en högerforward som kan bidra med fart, intensitet och en riktig närvaro i det offensiva spelet. Utöver sina individuella kvaliteter uppskattar jag hans inställning och hans vilja att ansluta till vårt projekt. Vi vill bygga ett lag som spelar med hjärta, som arbetar hårt och som fortsätter att vara ambitiöst varje kväll. Emil har de kvaliteter som krävs för att fullt ut integreras i vår identitet, säger huvudtränaren Kévin Arrault via klubbens Facebook-sida .

Emil Lindblom blir den fjärde svensken i Meudon inför den kommande säsongen. I laget återfinns även Johan Lindholm, Axel Abrahamsson och Albin Torstensson. Både Lindholm och Abrahamsson kommer också närmast från spel i Sundsvall och Lindblom gör nu lagkamraterna sällskap i Frankrike .

Säsongen 2022/23 hade Emil Lindblom sin bästa säsong i karriären när han spelade för Kalix . Han gjorde 57 poäng på 34 matcher och vann därmed poängligan i Hockeyettan. Efter återkomsten hem till Sundsvall Hockey har Lindblom återigen levererat starkt med 95 poäng på 94 matcher de senaste två säsongerna.

Totalt har Emil Lindblom stått för 241 poäng på 243 matcher i Hockeyettan. Tidigare i sin karriär har Lindblom även spelat sju allsvenska matcher med AIK .