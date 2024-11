Poängkungen om allsvenska intresset: “Inte något som lockat”

Emil Lindblom vände hem till Sundsvall efter tunga säsongen i Boden och gör nu succé.

Men HockeyEttans poängkung lockas dock inte av en flytt till HockeyAllsvenskan.

– Inte att lämna för 12-15 000 kronor i månaden. Det är inte bara ta pick och pack och flytta och tro man kan leva på det där, säger Lindblom till hockeysverige.se.

Emil Lindblom gör succé i HockeyEttan igen efter tunga fjolåret. Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

SUNDSVALL (Hockeysverige.se)

Förra säsongen var långt ifrån Emil Lindbloms bästa. Visst, nio mål och totalt 23 poäng på 33 matcher i Boden är såklart okej. Men Njurundasonen kan så mycket bättre, vilket han inte minst visat då han återkommit ”hem” till Sundvall i HockeyEttan.

– Förra säsongen var inget vidare faktiskt. Jag är mer nöjd med mina två säsonger i Kalix, berättar Emil Lindblom då hockeysverige.se träffar honom för en intervju i Gärdehovs Ishall i Sundsvall.

– Jag lade inte ner det hårda jobbet som krävdes för att vara en producerande toppspelare. Med tiden minskade då även istiden. Förberedelserna under sommaren var inte alls som åren innan. Därav en liten revanschlusta att få komma hem hit till Sundsvall.

Du har ändå spelat för AIK i HockeyAllsvenskan, men framför allt gjort flertalet bra säsonger i HockeyEttan, har du haft många kontraktsförslag från andra klubbar i HockeyAllsvenskan?

– Ja, det har varit några, men inte något som riktigt lockat. Inte att lämna för 12-15 000 kronor i månaden. Det är inte bara ta pick och pack och flytta och tro man kan leva på det där.

– Det är inget som klaffat. Jag har blivit äldre och med åren tagit klokare beslut. Det hade varit en annan sak om jag var 18 år. Då hade det varit lättare att ta den där summan och accepterat det.

– Bara för att det är HockeyAllsvenskan är det inte bara att dra bara för den här lilla pengen.

Emil Lindblom vände hem till Sundsvall: “Lätt beslut”

Inför den här säsongen valde Emil Lindblom att återvända till Sundsvall, vilka ha även avslutade säsongen 2020/21 med.

– Jag tycker att Sundsvall har något på gång. Det var också vad som lockade. Laget blir bättre för varje år samtidigt är jag härifrån. Dessutom känner jag Jonas (Lindström) och (Mathias) Månsson sedan tidigare.

– Dom erbjöd mig en plats. Då var det ett ganska lätt beslut att ta när det inte blev som jag ville förra säsongen. Det kändes skönt att då få komma hem.

Emil Lindblom valde att vända hem till Sundsvall inför årets säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

Sundsvall är ett av topplagen i HockeyEttan Norra och målet är såklart att spela om en plats i HockeyAllsvenskan till nästa säsong.

– Jag tror faktiskt vi har mer i oss. Vi ligger ändå där i toppen och det är ändå okej. Det finns trots det en växel till för många av oss att lägga i, vilket är positivt.

25-åringen från Njurunda har så här långt svarat för imponerande fem mål och totalt 22 poäng på tolv matcher. Med det leder han HockeyEttan Norras poängliga samt är delad poängkung i hela HockeyEttan.

– Samma sak där, även om det kommer lite poäng titt som tätt behöver jag bli lite jämnare i matcherna och bidra ännu mer.

– Jag tror att det finns ännu mer att ta av. Poängmässigt är jag nöjd, men det finns en växel till att lägga i även för mig.

Njurunda – platsen där legendarerna fostrats

Emil Lindblom är från Njurunda söder om Sundsvall. En klubb som bland annat fostrat spelare så som Henrik Zetterberg och Fredrik Modin.

– Min förebild då var faktiskt ”Fredde” eftersom jag bodde granne med hans brorsas (Anders) barn. Daniel (Modin), som hans son heter, och jag är lika gamla. Vi höll på Tampa Bay då vi var yngre.

– Sedan lade ”Fredde” av, men ”Zäta” hade fem, sex år till. Det har såklart alltid varit dom två eftersom deras tröjor hänger i taket ute i Njurunda.

Fredrik Modin var Lindbloms förebild som liten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad tror du Modin och Zetterberg betyder för unga hockeyspelare i Njurunda?

– Klart att båda visat att det går att komma från ett litet samhälle och lyckas. Jag tror även bland andra (Mathias) Månsson, (Erik) Gustafsson, (Sebastian) Lauritzen visat det.

– Jag tror många haft nytta av att det varit lättillgängligt att få komma ut på is. I Timrå och Sundsvall kan det vara svårt att hitta friåkningstider, men där ute finns det alltid tider. Det kan även vara öppet kvällstid i hallen i Njurunda.

Är det lite av nyckeln till att Njurunda får fram så pass många skickliga spelare?

– Ja, det tror jag. Speciellt för oss som gick i skolan 100 meter därifrån. Vi åkte friåkning från två till fyra eller fem på eftermiddagarna.

– Sedan var det träning på kvällarna och då fick vi träna med både äldre och yngre. Jag tror det här gynnar folk som kommer därifrån.

“Det blir ändå lite hets och derbykaraktär mot Timrå”

Dessutom kommer Oliver Johansson fram i Timrå.

– Precis. Timrå har även släppt fram Hugo Bergendal från Njurunda. ”Skillade” spelare. Jag tror att det uppmärksammas för lite. Sedan kanske inte Njurundaspelarna är de mest taktiska eller bästa i egen zon, men när det kommer till klubba och puckhantering tror jag de ligger högt bland andra unga. I alla fall unga härifrån Medelpad.

Fredrik Modin sa in en intervju med hockeysverige.se tidigare att man alltid hade så kul tillsammans på rinken…

– Ja, precis. Det var inte alltid på allvar och inga problem att träna varje kväll. Du fick vara med yngre och till och med två år äldre killar.

Henrik Zetterberg, från Njurunda, är en av svensk hockeys största spelare genom tiderna. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du var själv i Timrå några säsonger, hur ser du tillbaka på den tiden?

– Nu är det några år sedan. Det blev bättre och bättre för varje år. Jag vande mig och blev seriösare varje säsong.

– Det var svårt att flytta hemifrån när jag var 15 år med kost och alla dom grejerna, men det där lärde jag mig med tiden. Jag tog några steg säsong för säsong.

Som Sundsvallsspelare, hur är din relation med spelarna i Timrå?

– Det skiljer rätt mycket. Vi hade Timrå här i SCA-cupen och spelade jämnt även om deras lag var mer B-betonat.

– Det var ändå lite hets i luften och derbykaraktär även om det nu skiljer ett par divisioner nu.

Du sa tidigare att du inte riktigt lade ner jobbet som krävdes under din tid i Boden, har du hittat motivationen till det då du nu kommit till Sundsvall?

– Ja, absolut. Jag känner att jag idag är en annan spelare. Dels kroppsmässigt dels ork-mässigt.

– Det där kan ha lite med skallen att göra. Att du kan vara bra tränad, men ha ett taskigt självförtroende. Då spelar det ingen roll.

– Självförtroendet är viktigt. Det har jag fått här och samtidigt byggt upp mig själv lite under säsongen. Man måste ha båda och just nu känns det som jag har båda, avslutar Emil Lindblom.