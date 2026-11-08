"Har en dröm att någon gång få spela där borta"

Ebba Svensson Träff svarar om PWHL – efter stora succén i Sverige.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ebba Svensson Träff gjorde en helt okej match mot Kanada i premiären. Förlust 5-1 där grunden till det resultatet lades i första perioden då Kanada gick upp till 3-0.

Internationella genombrottet för 21-åringen från Oskarshamn kom under OS i Italien tidigare i år då hon storspelade i match efter match.

– Sjukt, coolt och häftigt. Vi hade väldigt kul tillsammans där, men nu är vi revanschsugna och ska ta hem medaljen på VM, säger Ebba Svensson Träff till hockeysverige.se.

Du fick ditt internationella genombrott under OS, vad låg bakom att du kunde nå den här framgången?

– Ett väldigt bra lag som hjälpte till hur mycket som helst, blockade skott och gjorde det enkelt för mig.

– Som jag sa hade vi väldigt kul tillsammans också, vilket jag tror var väldigt viktigt.

Ebba Svensson Träff om succén: "Jobbar hårt varje dag"

Ebba Svensson Träff var såklart inte bara bra i landslaget utan även hemma i Linköping. Efter säsongen belönades hon med Guldhjälmen då spelarna i SDHL hade röstat fram henne som ligans bästa spelare.

– Jag funderar inte så mycket utan försöker ha kul hela tiden, jobbar hårt varje dag för att bli bättre och så vidare. Efter en match är det bara att stänga den och fokusera på nästa.

Ebba Svensson Träff är nu en av Sveriges största hockeystjärnor.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Den här säsongen har hon stått samtliga åtta matcher för Linköping i SDHL och har 92,3 i räddningsprocent.

– Det har ändå känts bra, men vi har haft en ganska tuff start med mycket skador och sjukdomar. Vi hoppas att det vänder för oss nu efter uppehållet.

Vad krävs av er då?

– Vi måste framför allt hitta sätt att vinna matcher, säger Ebba Svensson Träff med ett leende.

Svarar om PWHL: "En dröm jag har"

Efter VM åker Jessica Adolfsson, Michelle Löwenhielm och Ellie Kaiser över till PWHL:s camp för att redan den här säsongen ta en plats i världens bästa liga.

– Vi har tre spelare som åker över och det är tre spelare som betyder mycket för oss. Klart att det är tre tunga tapp.

– Väldigt kul för dom och hoppas att det går bra. Samtidigt vill vi såklart ha tillbaka dom till laget.

Har du själv tankar på att framöver åka över för att försöka ta en plats i PWHL?

– Det är såklart en dröm jag har, att någon gång få spela där borta i PWHL. Just nu är fokuset här och ta medalj med Sverige. Efter det ska vi vända på säsongen hemma i Linköping.

Har du fått några intressesignaler från PWHL?

– Jag vet faktiskt inte utan jag har en agent. Han hjälper mig med allt sådant så jag kan ha fokus på att bara spela.

Ebba Svensson Träff flankeras av Ida Boman och Emma Söderberg som målvakstrio i VM.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hyllar målvaktskollegorna i Damkronorna

Under VM har Ebba Svensson Träff Emma Söderberg och Ida Boman som målvaktskollegor. Tre tjejer som känner varandra väl efter att under flera år spelat tillsammans under flera år.

– Vi har skitkul tillsammans, säger Ebba Svensson Träff som spricker upp i stort leende när målvaktskompisarna kommer på tal.

– Vi hjälper och pushar varandra på träning och har kul tillsammans, så det känns jättebra.

– Emma är väldigt grym positionsmässigt, vilket Ida också är. Sedan är båda två lugna och trygga. Det är verkligen jättekul att få köra med dom.

Du svarade för två nollor under Lidl Hockey Games, hur ser du på din prestation där?

– Det kändes bra. Jag går bara ut och njuter varje dag med det här laget, göra mitt bästa och kul. Att det blev två nollor är mycket lagets förtjänst, avslutar Ebba Svensson Träff.