Svenska domarilskan i VM-premiären: "Sabbar matchen"

Nicole Hall fick matchstraff. Foto: Bildbyrån & Svt.

Damkronorna hade som väntat inte så mycket att säga till om i VM-premiären mot Kanada. Redan efter den första perioden ledde kanadensiskorna med 3-0 och efter två perioder var det 4-0 i en match som aldrig riktigt hann bli spännande.

Andraperioden kantades också av mängder med svenska utvisningar. Hanna Thuvik, Tilde Grillfors och Thea Johansson åkte på en varsin tvåminutare och det hela kulminerade sedan när en chockad Nicole Hall fick fem minuter och ett matchstraff för en slewfoot. Det gick att se förvåningen i Halls ansikte när beslutet förkunnades.

Sågar domarna totalt

Enligt SVT:s expert Johanna Lagus var domslutet emellertid korrekt.

– Hon (Hall) tror att hon går in axel mot axel. Och initialt är det nog det, men sen hamnar hon bakom. Det är olyckligt och verkligen inte meningen.

– Det är ett solklart matchstraff.

Stjärnbacken Mira Jungåker valde att ta fram motorsågen i riktning mot domarna Anniina Nurmi och Anneke Orlandini i en intervju med SVT efter två perioder.

– Vad ska man ens säga? Det är en otroligt ojämn nivå på domarna. Men så har det alltid varit med IIHF. Det sabbar hela matchen. Vi har ett otroligt "go" i laget och så förstörs allt för några jättebilliga utvisningar, och sen blåser de inte för någonting ibland. Man vet inte vad man får göra. Det är otroligt svårt att spela mot Kanada när man har allt emot sig.

– Mira Hallin får ju en exakt likadan knätackling som den som "Grillen" åker ut för. Man blir irriterad och frustrerad.

Reducerade i powerplay

Damkronorna klarade av hela det fem minuter långa boxplayspelet och fick sedan spela sitt första powerplay i matchen - och fick utdelning direkt. Mira Jungåker tog ett skott som träffade ribban, och på returen var Hanna Thuvik framme och petade in 1-4.

Därefter hade Sverige sin bästa period i matchen och hade flera bra lägen att reducera ytterligare en gång, men Kanada stod emot det svenska trycket. Istället kom 5-1 även det i powerplay. Jessie Eldridge, som också öppnade målskyttet i matchen, noterades för målet.

Nästa gruppspelsmatch för Sverige är på söndag, då Finland står för motståndet. När lagen möttes i Södertälje förra veckan vann Damkronorna.

– Special teams blir tungt för oss idag. Överlag gör vi ett bra jobb i boxplay men vi möter ett bra lag, konstaterar Thuvik i SBT.

Kanada–Sverige 5–1 (3-0, 1-0, 1-1)

Kanada: Jessie Eldridge x2, Emily Clark, Rebecca Leslie, Kendall Cooper

Sverige: HannaThuvik