Draftettan går rakt in i NHL – månaden efter 18-årsdagen

Matthew Schaefer, 18, blir kvar i Islanders NHL-organisation.

Därmed ser han ut att göra sin debut på torsdag.

Draftettan blir därmed en av de yngsta i modern tid att debutera i NHL.

Matthew Schaefer valdes i NHL-draften som förstavalet av New York Islanders i somras.

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Matthew Schaefer kommer inte behöva vänta på sin NHL-debut länge än denna vecka. När New York Islanders går in i säsongen mot Pittsburgh Penguins natten till fredag kommer han att vara en del av laget. Han fyllde 18 år den 5 september och blott en månad senare kommer han att debutera för Islanders.



I och med att reglerna för NHL-draften gör att man måste ha fyllt 18 år innan den 15 september året man draftas, gör det honom en av de allra yngsta som debuterat sedan de reglerna infördes.

Nära rekordung i NHL i modern tid

Den yngsta debutanten var Armand Guidolin som var 16 år och 11 månader gammal när han debuterade för Boston Bruins 1942. Den yngsta debutanten i modern tid var Florida Panthers finske kapten Aleksandar Barkov, som vid debuten var 18 år och 31 dagar gammal.

Vid sin debut kommer Matthew Schaefer att vara 18 år och 36 dagar gammal. Förutom Barkov var även Jordan Staal och Nino Niederreiter yngre, men blott fyra respektive en (!) dag yngre än Schaefer.

Förutom de högt ställda prestationskraven på supertalangen är han alltså nästan rekordtidig in i NHL-cirkusen.

Enligt Islanders-journalisten Stefen Rosner ser han ut att gå in i tredje backpar i Islanders lag mot Pittsburgh Penguins.