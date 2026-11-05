Hašek rasar: "Politikerna måste sluta gömma sig"

Dominik Hasek uppmanar politikerna att ta sitt ansvar efter CAS beslut att välkomna Ryssland tillbaka till den internationella hockeyn.

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Då CAS lät meddela att Ryssland åter var välkomna in i VM och OS-turneringar gungade det till rejält bland klubbar och förbund runt om i världen. Även tidigare spelare reagerade starkt.

– Första känslan är att vi måste bojkotta och inte släppa in Ryssland igen. Det är ett invasionskrig och dom försöker ta över ett annat land. Dom har inte varit med under fyra år och jag ser inte att det skulle vara någon skillnad nu, sade Nicklas Lidström i en intervju med Viaplay.

Nicklas Lidström.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

En av dem som reagerat starkt på situationen är den tidigare världsmålvakten Dominik Hašek, som gjort sina åsikter tydliga i en intervju med den tjeckiska tidningen iSport . Han menar att frågan sträcker sig långt bortom ishockeyn och även kräver politiskt agerande. Hašek ser skiljedomstolens beslut som väntat, mot bakgrund av de uppgifter som framkommit sedan i somras, men betonar att det bör fungera som en väckarklocka.

Han anser att de politiker som valts av medborgarna nu måste införa regler som förhindrar att Rysslands imperialistiska krig marknadsförs på deras länders territorier. Samtidigt riktar han kritik mot Internationella ishockeyförbundet (IIHF) och dess ledning, som han menar måste sluta vilseleda allmänheten och i stället vara öppna med de verkliga anledningarna till att ryska landslag inte tillåts delta i internationella tävlingar.

"De måste sluta ljuga för människor"

Enligt den tidigare IIHF-talespersonen Szymon Szemberg var problemet framför allt att förbundet argumenterade fel och var rädd för att tala om politik.

– Efter att ha lyssnat på skiljedomstolens motivering måste jag tyvärr hålla med. Jag har i över fyra år offentligt kritiserat IIHF och flera gånger sagt direkt till Petr Bříza att de måste sluta ljuga för människor och sluta behandla dem som idioter. De borde inte ha motiverat de ryska lagens frånvaro med påstådda säkerhetsrisker.

– Det värsta med sådana lögner är att de helt missar sitt syfte. Det var precis vad som hände. Ingen trodde på dem. Ryssarna skrattade åt dem, hockeypubliken blev förvirrad, och till slut underkände även domstolen deras argument. Det här är verkligheten. Från första dagen borde de ha sagt sanningen i stället för att hitta på ursäkter.

Hašek riktar även skarp kritik mot politiker, både nuvarande och tidigare parlamentariker, som fördömt skiljedomstolens beslut och motsatt sig de ryska lagens återkomst till internationella tävlingar. Han anser att deras agerande är hycklande eftersom de under nästan fem år haft möjlighet att genom lagstiftning förbjuda ryska medborgare och landslag från att framträda officiellt på deras territorium, men utan att någon sådan lagstiftning har föreslagits.

Dominik Hasek.

Foto: Philipp Brem/GEPA/Bildbyrån

Politikerna bär ansvaret, enligt Hašek

Enligt Hašek ligger därför det huvudsakliga ansvaret för den uppkomna situationen hos politikerna själva, som i stället försöker lägga skulden på idrottsledare och aktiva idrottare. När det gäller uppgifterna om att arrangörerna i Tyskland överväger att avstå från mästerskapet anser han att det vore ett stort misstag och ett nederlag för hockeyvärlden.

I stället menar han att arrangörerna bör se situationen som en unik möjlighet att påverka den tyska förbundsdagen att införa lagstiftning som förbjuder marknadsföring av det han kallar för Rysslands imperialistiska krig. Han förespråkar att mästerskapet genomförs och blir en manifestation för ishockeyn, men också för frihet, fred och solidaritet med det angripna landet.

Om han själv skulle ställas inför situationen att möta Ryssland i ett VM under nuvarande omständigheter, hade han tackat nej.

–Jag skulle tacka nej till hela mästerskapet eftersom jag inte vill delta i en turnering som enligt min mening fungerar som en enorm reklampelare för Rysslands imperialistiska krig och andra brott. Ett krig som leder till att många människor dödas och lemlästas.

Hašek anser också att det är orättvist att lägga ansvaret på spelarna. Problemet ligger i stället, enligt honom, hos både nationella och europeiska politiker som under fem år inte har gjort tillräckligt, enligt Hašek, som menar att den politiska representationen bär den största skulden för dagens situation.

– Det handlar om parlamentsledamöter och senatorer både hos oss och i Europa. Jag beklagar att majoriteten av allmänheten främst skyller på idrottsledarna i stället för på dem vars lagar idrottsförbunden måste följa.

"Avgörande att hockeyförbund utövar påtryckningar"

När hockeysverige.se når den tidigare världsmålvakten på telefon hemma i Tjeckien ber vi honom utveckla några av sina svar. Bland annat om hur han tror att vännen Peter Bříza ser på situationen med tanke på att han också sitter med i IIHF, men förlorade omröstningen om ordförandeposten i Internationella Ishockeyförbundet till tidigare tyska VM-spelaren Franz Reindl.

– Petr Bříza känner ungefär likadant som den stora majoriteten av människorna i Tjeckien, han är oerhört frustrerad över den nuvarande situationen, säger Dominik Hašek till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag vet dock inte om han har förlikat sig med den eller om han, liksom jag, kommer att fortsätta sätta press på politikerna att äntligen anta en lag som förbjuder främjandet av Rysslands imperialistiska krig och därmed förbjuder ryska medborgare och ryska lag att framträda offentligt i landet.

Svenska Ishockeyförbundet gick ganska sent ut offentligt och meddelade att man inte tänkte ställa upp mot ryska lag, men Dominik Hašek ser inga direkta problem med att man inte var först ut.

– Det är deras ståndpunkt, och jag tror att de flesta andra nationer, liksom deras hockeyspelare, känner på samma sätt, även i Tjeckien. Samtidigt måste jag betona att en bojkott av världsmästerskapet är en absolut sista utväg.

– Det är dock klokt att signalera en sådan avsikt i god tid, precis som Sverige och andra länder har gjort. Just nu är det avgörande att hockeyförbund och deras representanter utövar påtryckningar på politikerna i sina respektive länder och inom Europaparlamentet.

– I nästan fem år har vi väntat på att de äntligen ska anta en lag som förbjuder ryska medborgare att delta i offentliga evenemang på vårt territorium. Politikerna måste sluta gömma sig och börja agera, om nu inte människoliv är något de är likgiltiga inför.



Hur ser du på att ert grannland, Slovakien (som dessutom var en del av Tjeckoslovakien då Dominik Hašek spelade), inte har gjort ett statement ännu?

– Slovakerna har gjort ett uttalande. Ordföranden för det slovakiska förbundet har meddelat att han har tagit del av domstolens beslut. Den politiska situationen i Slovakien skiljer sig något från den i de flesta andra europeiska länder. Jag misstänker att det slovakiska ishockeyförbundet för närvarande avvaktar för att se vilken hållning andra nationer kommer att inta.

Dominik Hasek i Tjeckiens färger under OS 2002.

"En tydlig reklampelare för dessa fruktansvärda övergrepp"

Dominik Hašek har spelat med många ryska spelare genom åren och var vänner med flera av dom.

– Jag har spelat tillsammans med många ryska hockeyspelare. För det mesta var de utmärkta lagkamrater, och jag vågar säga att några av dem till och med var vänner.

– Men deras land för ett imperialistiskt krig mot en annan nation och begår fruktansvärda brott där, inklusive folkmord på ukrainska barn. Som ryska medborgare och representanter för sitt land fungerar de tyvärr som en tydlig reklampelare för dessa fruktansvärda övergrepp. Jag känner inget hat mot dem, men de måste betraktas som representanter för de avskyvärda brott som begås av deras nation, Ryssland.

Vad krävs det enligt dig för att Ryssland återigen ska få vara med i VM och OS?

– Så länge Ryssland inte avslutar sitt imperialistiska krig i Ukraina, tar ansvar för dem som dödats eller lemlästats i konflikten och fullt ut ersätter alla skador på egendom och miljö, får de inte tillåtas återvända.

– Ett tidigare återinträde skulle endast förlänga kriget och kraftigt öka antalet dödade och lemlästade människor. En återkomst innan dess skulle sända den värsta tänkbara signalen till allmänheten och bidra till att legitimera de omfattande brott som begåtts under kriget. Det får vi inte tillåta.

Är du aldrig rädd för ditt liv på grund av dina åsikter?

– Nej. Jag tillåter mig inte att tänka så. Med tanke på min bakgrund som landslagsspelare ser jag det som min plikt att offentligt uttrycka mina åsikter i viktiga frågor, avslutar Dominik Hašek.