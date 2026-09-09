Blev utköpt i KHL: "Vet inte vad som hände"

Dmytro Timashov berättar om klubbytet.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

Tiden i KHL för Dmytro Timashov är över för den här gången. Den tidigare landslagsspelaren tillbringade förra säsongen i Admiral Vladivostok, men efter att ha fått lämna den ryska klubben kommer han nu inleda säsongen i slovakiska ligan.

– Det var ändå en lite jobbig säsong och jag fick inte spela så jättemycket. Samtidigt var det lite kaos och vi hade tre tränare och tre ”GM:s” under den säsongen, berättar ”Dima” Timashov för hockeysverige.se och fortsätter:

– När den tredje tränaren kom in fick jag börja spela. Då gjorde jag åtta poäng på tio matcher, körde ”PP” och allting. Jag avslutade förra säsongen riktigt bra och var bland lagets bättre sista tio matcherna.

– Innan sommaren sa man att jag skulle vara kvar till nästa säsong. Jag hade kontrakt och tränaren gillade mig. När jag kom till lägret var det som att dom hade bestämt sig, utan att säga någonting, om att dom skulle köpa ut mig.

Dmytro Timashov blev utköpt av Admiral Vladivostok i KHL

Någon motivering fick han inte heller.

– Nej, klubben hade ingen motivering. ”Du är en jättebra kille, hade en bra avslutning på säsongen. Alla gillar dig, men det är så här det är”. Det var allt jag fick och inte någon riktig motivering.

Det blev bara en säsong i Admiral för den förre Brynäsforwarden Dmytro Timashov.

Foto: Julia Koch/Bildbyrån

Var det en frustration hos dig eller hur gick tankarna när du fick beskedet?

– Det kändes bra när jag avslutade säsongen och var bland lagets bästa med åtta poäng på tio matcher, vilket inte många i vårt lag gjorde, samtidigt som vi var ett av sämre lagen i KHL.

– Jag kände att jag äntligen hade kommit in ordentligt i ligan. Sedan var vi på läger med laget under 21 dagar. Det gick också hur bra som helst. Fick en träningsmatch, gjorde poäng och spelade bra. Efter den matchen var det, som sagt var, som att det redan var bestämt.

– Nu vet jag inte vem som bestämde, men jag pratade med tränaren under lägret som jag vet gillade mig. Sedan vet jag faktiskt inte vad som hände.

Klar för HK Nitra: "Orkade inte vänta så länge"

Efter att blivit utköpt av Admiral hörde bland andra slovakiska klubben Nitra av sig.

– Jag spelade förut med (Michal) Krištof i Sotji och även Jesse Graham, som spelat där. Krištof är från Nitra och båda dom två har varit på mig. ”Kom till Nitra, vi kommer ha kul och är ett vinnande lag”. Också att det är en bra förening som tar hand ordentligt om sina spelare.

– Nu kunde jag få komma dit, ha kul och vinna lite efter att ha spelat i lag som förlorat ganska mycket. Det var även två lag i Tyskland som var intresserade, men jag orkade inte vänta så länge. Jag ville bara dra i gång, ha kul och spela CHL eftersom Nitra vann ligan förra säsongen.

Dmytro Timashov har flyttat till Slovakien inför den nya säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Öppnar för återkomst till Schweiz

Hur är ditt kontrakt med Nitra utformat?

– Kontraktet är för en hel säsong, men har ”out” till Schweiz. Vi får se vad som händer och det blir alltid några skador i Schweiz. Samtidigt har jag tidigare haft bra säsonger där.

– Just nu är det fullt, men efter några månader brukar det alltid dyka upp möjligheter, säger Timashov som även kan tänka sig att spela hela säsongen i sin slovakiska klubb.

– Absolut. Det hade varit kul att stanna där, men jag vill ha alla dörrar öppna. Jag vet att organisationen är hur bra som helt och, som sagt var, min kompis Krištof spelar där. Han är dessutom från den staden och jag vet att det här laget vill vinna varje år.

– Nu blir det en annan miljö mot tidigare då jag kanske varit med och torskat mycket matcher. Jag hoppas att vi vinner mer än torskar så det blir lite roligare på så sätt. Jag älskar hockey, vill börja spela matcher och orkar inte vänta på någonting annat.

Timashov, här i Genèves färger, håller dörren öppen för en återkomst till Schweiz.

Foto: Giuseppe Velletri/SPP/Alamy

Vad vet du om ligan i Slovakien?

– Inte så jättemycket faktiskt. Jag har hört litegrann, men det har varit många spelare som gått från Slovakien till KHL. Bland annat gick Kyle Olson, som gjorde mest mål i vårt lag förra säsongen, gick från slovakiska ligan till Vladivostok. Dessutom Jesse (Graham) som förra säsongen spelade i Nitra och nu är i Sotji.

– Sedan är det några spelare som kommit från KHL och gått till den slovakiska ligan, så det verkar vara en underskattad liga som har blivit bättre senaste åren, avslutar Dmytro Timashov som redan imorgon debuterar för sitt nya lag.