Dmytro Timashov spelar i Slovakien nästa säsong.

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Sedan han lämnade Brynäs IF har Dmytro Timashov flyttat runt en hel del. Det blev först spel i Schweiz innan han valde att ta steget till Ryssland och KHL. Med familj i landet valde forwarden att skriva på för Sotji där det blev 22 matcher innan han återvände till Schweiz.

Inför den förra säsongen blev det sedan ånyo ett kontrakt i Ryssland.

Den här gången med Admiral Vladivostok. Efter säsongen stod det sedan klart att det inte skulle bli någon fortsättning i klubben för 29-åringen. Nu är han istället klar för spel i en ny klubb.

Dmytro Timashov till Slovakien

Då blir det återigen en flytt tillbaka västerut.

Nästa säsong kommer Dmytro Timashov att spela för HK Nitra i Slovakien. Klubben är regerande mästare i Slovakien och hoppas nu att "Dima" ska kunna vara en ledande spelare för dem nästa säsong.