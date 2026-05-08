Sorg i HV71 – SM-guldvinnaren död

Han var med och vann HV71:s första SM-guld. Nu har David Halvardsson gått bort, 49 år gammal.

David Halvardsson kom fram i moderklubben HV71 och gjorde säsongen 94/95 sin debut i Elitserien. Han spelade sedan till sig en ordinarie plats och var den säsongen med och vann klubbens första SM-guld någonsin. Det blev sedan tre ytterligare säsonger i A-laget innan det blev spel i Rögle och sedermera Timrå. Karriären avslutades sedan med spel i Sundsvall, Nybro och Gislaved.

Under karriären blev det även ett junior-VM-silver med Sverige. Totalt blev det 125 matcher i HV71 och över 200 matcher i Elitserien.

Efter karriären jobbade han även som ungdomstränare i klubben. Nu meddelar klubben att den tidigare backen hastigt har gått bort, 49 år gammal.

