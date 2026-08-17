Jan Mysak berättar om beslutet att skriva på för HV71.

Foto: Robin Olausson & Bildbyrån/Alamy (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 är, som vanligt, ett av SHL:s mest omtalade lag. Inför den kommande säsongen har klubben valt att plocka in en ny huvudtränare i form av Niklas Eriksson, som ersätter Anton Blomqvist. I spelartruppen är däremot det mesta sig likt.

Efter att Noah Philp brutit sitt kontrakt innan han ens flyttade till Jönköping har HV71 just nu endast ett enda nyförvärv bland utespelarna inför säsongen 2026/27.

Det är tjecken Jan Myšák, som närmast kommer från flera säsonger i AHL .

– Det är min fjärde vecka här nu tror jag. Det känns riktigt bra. Det är en fin stad och alla lagkamrater är bra också. Allt har varit bra här nu i början, säger 24-åringen till hockeysverige.se efter måndagens träning i Husqvarna Garden.

Jan Myšák om debuten i HV71

Förra veckan kom också debuten för Myšák i HV-tröjan när laget spelade sin första träningsmatch, mot Frölunda , inför SHL-säsongens start nästa månad.

– Det var riktigt kul. Det är en alltid en lång lågsäsong så man längtar verkligen till första matchen. Jag njöt ute på isen, det var ett väldigt högt tempo där ute.

Var det en stor skillnad spelmässigt jämfört med vad du har varit van vid i AHL?

– Ja, den största skillnaden är såklart hur stor isen är här. I Nordamerika är det väldigt liten rink i jämförelse med här. Det blir annorlunda för mig som center för man får åka mycket mer skridskor över hela banan, säger Myšák och fortsätter:

– Sedan har det varit mycket att vänja sig vid också. Det är en annan typ av hockey här jämfört med i Nordamerika. Samtidigt är det mer europeisk hockey som jag är uppväxt med. Man får spela mer mer pucken, vilket jag gillar.

Jan Mysak börjar bli hemmastadd i sin nya klubb.

Foto: Robin Olausson

Därför valde Jan Myšák att skriva på för HV71

Jan Myšák kommer från sju säsonger i Nordamerika, där han först spelade i juniorligan OHL innan han spelat i farmarligan AHL. Efter säsongens slut gick det flitiga rykten om centerns framtid då hans kontrakt med Anaheim Ducks löpte ut. Bland annat uppgavs en hemflytt till Tjeckien finnas på bordet.

I stället valde 24-åringen dock att flytta till Sverige för SHL-spel i HV71.

Hur kom det sig att du valde spel här i Sverige?

– Jag hade flera olika alternativ och det var många diskussioner där. Jag hade kunnat gå till Finland eller till och med skriva på ett nytt avtal i USA också, men…hur ska jag säga? Det här kändes som det bästa steget för mig i min karriär just nu.

– Jag har bara hört bra saker om ligan och det finns bra möjligheter att utvecklas som spelare här. Allting är på en väldigt hög nivå. När jag fick veta om att chansen fanns att spela här, då var det ett ganska enkelt beslut i slutändan.

För Jan Myšák var det viktigt att fortfarande spela på en hög nivå.

– Jag tycker att detta är den bästa ligan i Europa och det är ett privilegium att få spela här. Jag tycker att detta är rätt steg för mig.

Efter fem år i AHL har Jan Mysak nu flyttat till Sverige.

Foto: David Kirouac/Icon Sportswire/Alamy

HV71 var dock inte den enda SHL-klubben som var intresserade av Jan Myšák. Både Frölunda och Linköping var också ute efter tjecken innan han skrev på för Jönköpingsklubben, som fått kvala sig kvar i SHL tre år i rad.

Varför blev det HV71 för dig?

– Jag valde HV av lite samma anledning som jag valde Sverige. Jag kommer inte hit för att bara njuta och ta det lugnt. För mig handlar det om att utvecklas som spelare. Jag älskar hockey och vill ha en så lång karriär som jag bara kan och bli den bästa spelaren som jag kan bli.

– Då kände jag att detta är en bra plats för mig att spela och bli bättre. Det är en fantastisk möjlighet för mig att få en bra roll som center och det är en väldigt bra organisation med en fin historia. Jag fastnade tidigt för HV och för mig var det ett ganska tydligt val.

Nytt tjeckiskt radarpar: "Väldigt bra spelare"

I HV71 blir han inte heller den enda tjecken i laget. Han får nämligen sällskap av Lukáš Rousek som flyttade till HV71 förra året. Duon kände varandra sedan tidigare från åren i Nordamerika och Rousek var även delaktig i Myšáks beslut att skriva på för HV71.

– Vi pratade lite om det tillsammans innan jag skrev på. Vi spelade mot varandra borta i AHL och känner varandra bra. Det känns riktigt bra att kunna ha en landsman i laget där man kan prata samma språk. Han har också varit här ett år redan och kan hjälpa mig med mycket för att komma in i livet här, även saker utanför hockeyn så som försäkring, bilar och allting. Det känns väldigt bra att ha honom här.

Jan Mysak och Lukas Rousek spelar i samma kedja för HV71.

Foto: Bildbyrån

På försäsongen har Jan Myšák och Lukáš Rousek också parats ihop i samma kedja, tillsammans med Oskar Stål Lyrenäs.

– Det är väldigt kul. Vi kan prata lättare med varandra och han är också en väldigt bra spelare. Han har en otrolig blick för spelet och gör det lättare för oss. Det är kul att få spela med honom, säger Myšák om landsmannen Rousek.

Åren i Nordamerika: "En helt annan värld"

Jan Myšák var en hajpad talang redan som ung hemma i Tjeckien. Han debuterade i högstaligan med moderklubben HC Litvínov redan som 16-åring innan han flyttade till Kanada för spel i OHL. Myšák fick spela tre JVM för Tjeckien, varav två som lagkapten, och draftades i andra rundan av Montréal Canadeins 2020.

I Nordamerika har det dock endast blivit spel i AHL. Även efter att ha blivit trejdad från Montréal till Anaheim Ducks 2024 har Myšák fått nöja sig med spel i farmarligan.

Totalt blev det 248 matcher i AHL innan Jan Myšák valde att återvända till Europa.

– Jag har haft ganska bra år där. Man lär sig alltid något nytt. Samtidigt var det en helt annan värld för mig att komma från Tjeckien till Nordamerika. Allting var väldigt annorlunda, framför allt hockeymässigt. Jag är tacksam för min tid där och jag lärde mig mycket, både på och utanför isen. Det har hjälpt mig att utvecklas och pushat mig framåt, helt klart.

Känner du ändå en besvikelse över att du aldrig fick chansen att spela i NHL?

– Ja, när jag åkte över dit gjorde jag såklart det med drömmen om att få chansen att spela i NHL. Nu blev det inte så och det finns inget som jag kan göra åt det här och nu. Det enda som jag kan göra är att blicka framåt och fokusera på säsongen som kommer här i HV71.

Jan Mysak, här som lagkapten för Tjeckien under JVM 2022.

Foto: Matthew Helfrich/ZUMA Press Wire/Alamy

Nu söker Jan Myšák en nystart: "Ville inte spela i AHL igen"

I och med flytten till HV71 söker Jan Myšák nu en nystart på karriären.

– Det kan såklart kanske vara bra med ett miljöombyte men framför allt kände jag inte för att åka tillbaka och spela i AHL igen. Då blev det ett bra beslut att komma hit.

Du är ju fortfarande ung, finns tankarna om att kanske återvända och ge NHL-drömmen en ny chans i framtiden?

– Ja, den drömmen kommer alltid att finnas. Det är den bästa ligan i världen där alla vill spela. Just nu är jag fokuserad på mitt uppdrag här och det är att hjälpa HV att vinna matcher. Det är det viktigaste nu, avslutar 24-åringen.