Därför valde Stakkestad Leksand - före SHL-klubbarna

Åke Stakkestad trivs i Leksand.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

TEGERA ARENA/LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Leksands IF vann över Almtuna IS med 3–2 var Åke Stakkestad den som inledde målskyttet. Han var också en av Leksandsspelarna som drog på sig två minuter i utvisningsbåset. Totalt drog masarna (nåja…) på sig åtta utvisningar medan Almtuna fick besöka botbänken tre gånger.

– Det var en ganska svårspelad match med mycket ”special teams”, men vi hittade ett sätt att vinna. Tre poäng är allt som räknas, säger Åke Stakkestad till hockeysverige.se efter matchen.

Ett av målen kom från 24-åringen som nu svarat för totalt tre mål i inledningen av Hockeyallsvenskan.

– Jag tycker att vår kedja hade det rätt svårt att hitta in i matchen. Vi hittade ändå ett sätt att producera ett mål framåt och var inte inne på något bakåt. Det blev hopp i kedjorna av alla utvisningar. Vissa fick spela mer medan andra fick spela mindre.

– Jag tyckte också att det syntes i fem mot fem-spelet. Vissa som suttit och väntat var fräscha medan andra kanske hade varit inne och spelat boxplay.

– Helt klart ville vi få ut mer, men det blev svårt när vi knappt spelade någonting tillsammans.

Toppkedjan har fått en bra inledning

Under inledningen av serien har Åke Stakkestad spelat i en kedja tillsammans med Patrik Zackrisson och Tyler Kelleher. Trion har på de inledande fem matcherna svarat för åtta mål och totalt 15 poäng.

– Det är väldigt kul och lätt att spela hockey i den kedjan. Jag ser fram emot att spela matcher, men tycker att vi, som i matchen i dag, kan ta tag i matchen lite bättre.

– Vi hittar varandra och tänker likadant. Dessutom är Kelleher en rolig karaktär.

Vad var det som till slut avgjorde till er fördel?

– Langs mål, säger Åke Stakkestad med glimten i ögat innan han fortsätter:

– Vi hade ett väldigt bra boxplay. Bara ett mål bakåt på 16 minuter.

Tyler Kelleher & Patrik Zackrisson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Om vi backar bandet inledde Åke Stakkestad sin hockeyresa hemma i Kungälv.

– Min kusin, Jesper Fahlén, spelade i Kungälv. Det var på den vägen jag också började, samtidigt som det är bandy, handboll eller hockey man spelar där.

– Alla mina kompisar spelade hockey så jag spelade också där och hade ett år i Hovås. Sedan stack jag till Karlskogas hockeygymnasium.

"Hade inget erbjudande från Frölunda"

Varför blev det inte Frölundas hockeygymnasium?

– Jag hade inget erbjudande från Frölunda. Sedan ville jag utvecklas och spela seniorhockey så fort som möjligt. Då tyckte jag BIK var det bästa alternativet.

Efter två säsonger i HV71 var Åke Stakkestad inför säsongen 2025/26 tillbaka i BIK Karlskoga. Där svarade han för 18 mål och totalt 34 poäng på 52 matcher i grundserien. Under slutspelets 15 matcher gjorde han ett mål och totalt 15 poäng.

– Jag spelade i en bra kedja efter jul då jag fick spela med (Oliver) Eklind och ”Björka” (Henrik Björklund). Det var lätt att hitta en kemi och min roll med de två.

– Dessutom hade vi ett jättebra powerplay. Vi var en lagmaskin förra säsongen, vilket också var anledningen till att vi kom till final.

Åke Stakkestad var en stor profil i Karlskoga.

Foto: Bildbyrån.

Efter att BIK Karlskoga förlorat den avgörande matchen mot IF Björklöven försökte hockeysverige.se intervjua Åke Stakkestad, men fullt förståeligt var han inte på topp efter förlusten och ville först träffa sin familj.

– Det var surt, säger han med ett leende när hockeysverige.se påminner honom om det.

Åke Stakkestad fortsätter:

– Jag tror att vi hade spelat back-to-back under 18 dagar med allt resande som var. Jag tycker inte det var jättesnällt av ligan att bara ge oss en resdag innan vi började finalserien. Man såg kanske att vi var helt slut medan de hade vilat upp sig.

– Vi gjorde två bra bortamatcher. Vi förlorade en match efter att de gjort mål i tom kasse. Vi hade lika gärna kunnat vinna en match där. I tredje matchen ledde vi med 3–1 inför tredje, men tappade.

Åke Stakkestad valde Leksand

Hur ser du i dag på prestationen ni gjorde den säsongen?

– Det är alltid vad BIK har stått för och står för fortfarande: att det inte är någon som ligger och fiskar på blå.

– Det spelade ingen roll vem i laget som gjorde mest poäng eller mål. ”Björka” gjorde mest poäng i ligan. Jag tror också att det var han som täckte mest skott i hela laget, och då är han ändå 36 år.

– Sådana kulturbärare som (Gustaf) Thorell, ”Björka”, (Gustaf) Franzén och (Kalle) Jellvert visade vägen. Då var det lätt att ställa sig i ledet och bara köra på.

Åke Stakkestad trivs i Leksand så här långt.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Efter succésäsongen i BIK Karlskoga valde han spel i Leksand.

– Jag ville utveckla mitt spel och få vinna. Det är därför jag spelar hockey. Då tyckte jag att Leksand var det bästa alternativet. Leksand ville göra en satsning och den resan ville jag vara med på.

Med tanke på din förra säsong måste det ha funnits alternativ från SHL?

– Ja, det fanns intresse, men jag ville spela i en offensiv roll. Det fanns inte i de andra kontrakten, så Leksand blev ett rätt lätt beslut.

Hur har den första tiden varit?

– Jag trivs jättebra. Laget är asbra. Sedan är Leksand en lite mindre by, men jag har bott i Karlskoga i sju år så jag klarar mig med TV och TV-spel. Samtidigt är det en bra grupp, så det har varit lätt hittills, avslutar Åke Stakkestad.