Veckans lag #1: "Hade inte kunnat be om en bättre start"

Grame Clarke imponerar för Frölunda.

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Målvakt

Lars Johansson, Frölunda

Frölunda HC toppar tabellen och ser ut att vilja hålla ett minst lika högt poängtempo som de gjorde förra hösten. Då var man dock mer eller mindre dominanta även spelmässigt. Nu har man varit ett av ligans sämsta lag sett till de underliggande siffrorna, men har ändå lyckats få med sig segrarna.

En av de främsta anledningarna till det är just Lars Johansson. Veteranen ser precis lika bra ut som förra hösten. Den gångna veckan stod han samtliga tre matcher, och vann samtliga tre. Han släppte in sex mål på dessa matcher och stoppade ungefär 94 procent av de skott han fick på sig.

Även om han gjorde någon tabbe var han en av de främsta orsakerna till varför Robert Ohlssons gäng fick med sig vinsterna.

Lars Johansson.

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Backar

Joel Persson, Växjö

Joel Persson hade en enormt stark vecka sett till antalet gjorda poäng. Den enda i hela ligan som var hetare var lagkamraten Lucas Elvenes. Efter att ifjol ha nått 40 poäng för första gången i karriären är Persson riktigt sugen på att nå dit igen.

Den gångna veckan blev det åtta poäng på tre matcher för Växjökaptenen, fördelat på tre, tre och två poäng i matcherna. Han hjälpte dessutom sitt lag till poäng i samtliga matcher, trots att man spelmässigt inte imponerat fullt ut så här långt.

Joel Persson

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Filip Johansson, Rögle

Rögle BK har verkligen imponerat spelmässigt i säsongsupptakten. Men oj, vad de får kämpa för varenda mål och poäng. De har svårt att omsätta ett spelmässigt övertag i ett målmässigt sådant.

Filip Johansson har sannolikt varit lagets bäste back och kanske den bästa utespelaren överlag. Han har levererat riktigt fina underliggande siffror och belönades med ett välförtjänt kvitteringsmål i förlängningssegern mot Linköping i lördags.

Filip Johansson

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Forwards

Lucas Elvenes, Växjö

Den kanske mest givna spelaren i laget. Elvenes har fått en galen start på säsongen och är redan uppe i tio poäng. Håller han sitt nuvarande poängtempo säsongen igenom kommer han landa på skapliga 26 mål och 104 assistpoäng.

Nåja. Elvenes kommer såklart inte hamna där men han är definitivt en legitim utmanare om poängligatiteln. Veckan som gick blev det nio poäng på tre matcher och som allra hetast var han i 7-5-segern mot HV71 då skåningen levererade fem (!) poäng.

Lucas Elvenes

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Johan Larsson, Brynäs

Brynäs IF studsade tillbaka på ett imponerande sätt efter käftsmällen mot Skellefteå AIK i premiären. 9-2 mot Linköping HC och 4-2 mot Luleå Hockey blev veckans resultat. I dessa två matcher var lagkaptenen Johan Larsson framträdande. Inte minst i helgens vinstmatch mot Luleå, då han gjorde 2-0 och det matchavgörande 3-1-målet. Han gjorde även 1+1 mot Linköping.

Larsson, Jakob Silfverberg och Kieffer Bellows utgör Brynäs förstakedja även i år och samtliga i den trion har redan kommit igång på ett fint sätt för Gävlelagets del.

Johan Larsson

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Graeme Clarke, Frölunda

Det finns definitivt mer att ta av rent spelmässigt från den här killen. Men produktionsmässigt hade varken han eller Frölunda kunnat be om en bättre start. Och är det något som är tydligt med det sena nyförvärvet från AHL är det att han så att säga "vet var målet står". Han dyker ofta upp där som gubben i lådan och gör viktiga kassar.

Veckan som gick gjorde han tre mål och två assist på tre matcher och hjälpte ett annars underpresterande (rent spelmässigt, alltså) Frölunda till tre vinster. Han delar ledningen i skytteligan med sina totalt fyra fullträffar på de inledande fyra matcherna.

En så kallad drömstart.