Därför tar Tre Kronor tillbaka profilerna: "Bättre idag"

Anders Lundberg och Rikard Grönborg.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)

I kväll inleder Tre Kronor sin hockeyresa under den nygamla förbundskaptenen Rikard Grönborg i premiärmatchen av Nocco Hockey Games . Han ska leda landslaget med hjälp av klubbtränare i olika turneringar och VM den här säsongen. Vad ligger bakom dessa nya riktlinjer i svensk landslagshockey?

Anders Lundberg är svensk landslagschef och hockeysverige.se satte sig ner med honom för en intervju efter Tre Kronors presskonferens i Södertälje förra veckan.

– Jag har själv reflekterat under åren kring just hur kravprofilen ser ut för en förbundskapten. Att det varit självklart att man bara tittat på den utifrån coachrollen, säger Anders Lundberg och fortsätter:

– Precis som spelschemat visar för säsongen så är man coach i sju veckor, men jobbet är också så mycket annat än att vara coach. Det fick mig att börja klura på om det här var det effektivaste sättet och om vi hade rätt kompetenser på plats. Det har ingenting med individer att göra.

– Jag pratade med några tidigare förbundskaptener och frågade om deras upplevelse av den här rollen. Då förstärktes egentligen bara tankarna jag hade. Att det är något helt annat än att vara coach i ett klubblag än att vara förbundskapten. Att det är så mycket tid som läggs på hur man bygger, för dialog med klubbar, spelare och ledare både i Sverige och i hela världen där vi har svenskar representerade.

Anders Lundberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vill ha en tydligare rollfördelning

Utifrån det, hur kom ni fram till den här nya konstellationen?

– Vi tittade då på vilka kompetenser vi behövde. Utifrån när jobbet påbörjades och utkristalliserades så sitter vi här idag med det här gänget.

Vad är det som inte riktigt har harmoniserats i tidigare förbundskapteners jobb?

– Är du coach i ett klubblag har du dina 52 grundseriematcher, om vi tar SHL. Sedan kommer eventuellt slutspel på det. Att du där har den här vardagskontakten. Är i omklädningsrummet dagligen, bedriver träningar, har lagmöten och nästa match. Det går runt som i en torktumlare. Förbundskaptensjobbet är inte så. Det är en väldigt, väldigt intensiv vecka.

Vad förväntar ni er att det ska bli för skillnad?

– Det jag förväntar mig är en tydligare rollfördelning. För oss handlar det om jobbet utanför turneringarna. Att bygga det starkast möjliga laget. Att hitta de olika pusselbitarna vi behöver för att vara ett framgångsrikt lag.

– Det är inte coachens jobb i en vardag så som de jobbar ute i föreningarna. Utan det är vad man har en sportchef till. Jag tycker att det är olika kompetenser. Det är där jag ser att vi går ifrån tre anställda coacher till att nu ha en managementgrupp som jobbar med lagbygget över säsongen.

– Att vi då sedan har möjlighet att plocka in spetskompetens från föreningarna. Att vi hyr in coacher från klubbarna. Då får vi båda delarna. Grundtanken är att ha rätt kompetens i rätt roll hos alla involverade.

Landslagschefen vill se en tydligare rollfördelning.

Öppnar för en annan roll för Grönborg

Nu blir Rikard Grönborg sportsligt ansvarig för herrlandslaget, men han ska ändå vara med i båset.

– Vi kommer att börja där. Sedan får vi se hur det blir framöver. Det här är ett förändringsarbete, vilket också Rikard har pratat om. Att arbetsbeskrivningen ser annorlunda ut nu än då han senast var förbundskapten.

– Vi har sagt att det är en resa vi ska göra över tid. Ska vi sätta en kultur och bygga en miljö som vi tror kommer vara den framgångsrika vägen fram för de sportsliga resultaten, behöver vi kontinuiteten med att Rikard är där under i alla fall år ett medan vi implementerar det.

– Om han kommer att stå i båset år två, tre och fyra på hans avtal återstår att se. Vi kan mycket väl landa i att han ska göra det, men vi kan också landa i att han inte ska göra det.

– Nu har vi gett oss ut på en resa och en process där vi ska fatta rätt beslut som är det bästa för landslaget.

Varför just Rikard Grönborg?

– Dels tycker jag att hans coachmeriter talar sitt eget språk om hur framgångsrik han har varit. Han har faktiskt tagit tre VM-guld där han 2013 vann som assisterande. Dessutom var han med på JVM-guldet 2012.

–Han har också erfarenhet av olika kulturer, vilket jag tycker är en extremt viktig del i landslaget där vi har spelare från olika kulturer. Det kan vara från NHL eller SHL, men även kulturer mellan olika klubbar.

– Sedan har han också den erfarenheten som vissa coacher inte är vana vid. När han jobbade i Nordamerika under 20 år var han med och byggde hela collegeprogrammet där han jobbade. Så i det här med lagbygge tycker jag att Rikard besitter en väldigt, väldigt hög kompetens.

– I och med att vi är inne i ett förändringsarbete och förändringar alltid är stökiga ”Hur ska det här bli?” känns det otroligt tryggt att ha Rikard som känner förbundet och vet hur hela förbundsverksamheten fungerar. Han vet också hur det internationella förbundet fungerar och besitter många sådana delar som gjorde att det kändes absolut rätt att ta in honom. Då inte bara utifrån de sportsliga resultaten som han visat som coach utan även andra delar.

Rikard Grönborg. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Boustedt hjälper med lagbygget

Rikard Grönborg och Tommy Boustedt, som båda har jobbat inom Svenska Ishockeyförbundet tidigare, är tillbaka – kan inte det ses som lite bakåtsträvande?

– Dom har varit här förut och är fruktansvärt nyfikna. Båda två, vill jag påstå, är bättre idag än när de lämnade.

– Båda drivs av en ständig utveckling. Jobbet Tommy har gjort för svensk hockey i hans tidigare roller lyckas du inte med om du inte är nyfiken och verkligen vill ligga i framkant.

– Rikard, samma sak där: erfarenheterna han fått med sig från kanske det tuffaste jobbet i Europa, i Zürich och Tappara, har gjort honom till en ännu bättre ledare idag än han var då han lämnade oss.

Vad är Tommy Boustedts roll?

– Boustedt har titeln ”Manager Player Personell”. Det innebär att han kommer att nagelfara SHL och vara väldigt delaktig i lagbygget och scoutingen av spelare.

– Sedan är det självklart att han med sin erfarenhet och kompetens är ett otroligt bra bollplank för mig i min roll kring olika frågor, men även för Rikard. Det kan handla om strategiska frågor runt landslagen och hur vi ska tänka där.

Tommy Boustedt kommer nagelfara SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lidas roll: "En jätteviktig funktion"

Hur viktig tror du Nicklas Lidström blir för att få hem NHL-spelare till VM-turneringarna framöver?

– Vi har plockat in alla dom här individerna av en anledning. Jag tror att Nicklas fyller en jätteviktig funktion. Det är såklart i dialogen med spelare som han ser där borta i sitt jobb med Detroit, där han träffar spelare i den rollen.

– Sedan har han erfarenheten och vet vad spelarna där borta går igenom under en säsong, hur saker fungerar och så vidare. Där kan Nicklas också hjälpa till.

– Dessutom kommer han att vara ett otroligt stöd för Rikard i alla ingångar till de olika klubbarna i NHL eftersom han sitter på hela kontaktnätet där borta. Vill vi komma nära spelarna och ha en bra dialog med dem, hjälper självklart även en bra dialog med klubben, så han kommer göra sitt.

Tre Kronor har under några år haft lite svagare resultat på VM och OS-turneringar. Har vi varit inne i en utbildningssvacka inom svensk hockey?

– Både ja och nej. Jag tycker att vi definitivt har haft ett lag som är bra nog för att kunna ha ännu bättre resultat.

– Om vi sedan pratar VM-medaljer kan vi inte säga att det har varit ett dåligt resultat. Sedan vill vi alltid ha den ädlaste och går alltid för guld när vi spelar. Inget snack om den saken. Att vi har två brons visar att vi ändå är där uppe och har kapacitet för att vara där.

– Återigen jobbar vi dagligen för att hitta de här små, små marginalerna. Om jag tänker tillbaka på senaste JVM när vi vann guldet, hur otroligt nära det var att vi åkte ut i semifinalen mot Finland. Finland hade en ribbträff i ”overtime” när dom spelade powerplay. Skulle den ha gått in, hade vi kanske idag suttit och pratat om ett misslyckande – igen. Den gången hade vi den här lilla, lilla marginalen med oss som sedan slutade i succé.

– Tittar vi på gulden 2017 och 2018, då Rikard var förbundskapten, senast avgjordes båda finalerna på straffläggning. Det är så otroligt små och tajta marginaler. Vi har inte råd med en förlust. Det är skillnaden mellan landslagshockey och klubblagshockey där man spelar bäst av sju. Vi går till ”game seven” direkt. Man kan egentligen göra allting rätt, men förlora en match. Då är det ett fiasko.

– Jag säger inte det som en ursäkt på något sätt, utan för oss handlar det om hur vi gör för att ha marginalerna på vår sida. Det är otroligt tajt där uppe, men jag tycker ändå att medaljerna vi tog visar att vi har kapacitet att vara där. Nu är det vårt jobb att verkligen se till att få ut det hela vägen ute på isen.

-- Nicklas fyller en jätteviktig funktion, säger Anders Lundberg backlegendaren.

"Inte heller bara att trycka på en knapp"

Med tanke på Rikard Grönborgs förmåga att hitta vägar att vinna mästerskap och det senaste junior-VM-guldet, hur tänker du då kring svensk landslagshockeys framtid om vi ser till tre, fyra säsonger framåt och att få de här marginalerna med er?

– Om vi hade den där knappen att trycka på och som gjorde att det tippade över till vår fördel så hade vi använt den hela, hela tiden, säger Anders Lundberg med ett leende och fortsätter:

– Jag tror att väldigt mycket handlar om att skapa den här miljön för spelarna där dom känner sig trygga i vad dom ska göra. Att det finns en extrem tydlighet i vad som förväntas av dem. Sedan kombinerar vi det med att vi får ihop en grupp individer som trivs med varandra, är beredda att verkligen offra saker för varandra och ser till lagets bästa. Det är den miljön vi försöker skapa.

– Det är inte heller bara att trycka på en knapp då heller, för vi är alla människor som har olika viljor. Vi tycker, känner och allt det där. Det är vad vi ska få ihop på något vis. Det har vi lyckats med ibland och andra gånger inte lika bra. Det är också vad som är vårt jobb: att skruva på och få till, avslutar Anders Lundberg.