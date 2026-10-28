Så spelas Nocco Hockey Games 2026

När spelas Nocco Hockey Games 2026?
Turneringen, som är den första Euro Hockey Tour-turneringen säsongen 2026/2027, spelas mellan torsdagen den femte och söndagen den åttonde november 2026.
Nocco Hockey Games spelas i Veikkaus Arena i Helsingfors, förutom matchen mellan Sverige och Tjeckien som spelas i O2 Arena i Prag.
Hur spelas Nocco Hockey Games 2026?
Torsdag 5 november
17:30 Schweiz–Finland
18:30 Tjeckien–Sverige (spelas i Prag)
Lördag 7 november
13:30 Sverige–Schweiz
17:30 Finland–Tjeckien
Söndag 8 november
13:30 Tjeckien–Schweiz
17:30 Finland–Sverige
Vilka kanaler sänder Nocco Hockey Games 2026?
SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play.
Hur gick det i Finland Hockey Games 2025?
Sverige vann samtliga tre matcher i Finland Hockey Games 2025 och vann således turneringen. Det var första turneringssegern i Finland sedan 2022.
Totalt har Tre Kronor vunnit Euro Hockey Tour-turneringen i Finland sju gånger. Finland har vunnit turneringen flest gånger. De har 13 totalsegrar i sin hemmaturnering.
Vilken är Tre Kronors trupp i Nocco Hockey Games?
Målvakter
30 Melker Thelin, Färjestad BK
75 Arvid Holm, Rögle BK
Backar
4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers
7 Gabriel Carlsson, Färjestad BK
36 Pontus Johansson, Skellefteå AIK
46 Filip Johansson, Rögle BK
48 Filip Roos, Färjestad BK
52 Arvid Lundberg, Skellefteå AIK
64 Jonathan Pudas , Skellefteå AIK
73 Adam Ollas Mattsson, Färjestad BK
Forwards
6 Isac Hedqvist, Luleå Hockey
11 Samuel Fagemo, Frölunda HC
15 Jack Berglund, Färjestad BK
22 Fredrik Olofsson, Rögle BK
25 Lucas Elvenes, Växjö Lakers
37 Albin Sundsvik Rögle BK
42 Karl Henriksson, Växjö Lakers
49 Filip Cederqvist, Frölunda HC
71 Viktor Lodin, Färjestad BK
81 Marcus Sylvegård , EHC Biel Bienne
82 Jesper Frödén, ZSC Lions
85 Emil Bemström, SC Bern
95 Jacob De La Rose, HC Fribourg-Gottéron
96 Rickard Hugg, Skellefteå AIK
Vad är Euro Hockey Tour?
Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.
Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna.
Förra säsongen vann Tre Kronor överlägset. De tog 29 av maximala 36 poäng och förlorade bara två av tolv matcher. Tvåa kom Tjeckien på 16, Finland slutade trea på 15 och Schweiz sist på tolv.
Sverige vann även Euro Hockey Tour 2022, 2023, och 2024 och har således vunnit fyra av de fem senaste säsongerna.
Hur spelas Euro Hockey Tour 2026/2027?
5-8 november 2026: Nocco Hockey Games i Finland
10-13 december 2026: Swiss Ice Hockey Games i Schweiz
11-14 februari 2027: Beijer Hockey Games i Sverige (Avicii Arena)
6-9 maj 2027: Fortuna Hockey Games i Tjeckien
Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?
Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro. Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.