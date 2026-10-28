Så spelas Nocco Hockey Games 2026

Bild från förra årets turnering i Finland. Foto: Bildbyrån.

När spelas Nocco Hockey Games 2026?

Turneringen, som är den första Euro Hockey Tour -turneringen säsongen 2026/2027, spelas mellan torsdagen den femte och söndagen den åttonde november 2026.

Nocco Hockey Games spelas i Veikkaus Arena i Helsingfors, förutom matchen mellan Sverige och Tjeckien som spelas i O2 Arena i Prag.

Hur spelas Nocco Hockey Games 2026?

Torsdag 5 november

17:30 Schweiz –Finland

18:30 Tjeckien–Sverige (spelas i Prag)

Lördag 7 november

13:30 Sverige–Schweiz

17:30 Finland–Tjeckien

Söndag 8 november

13:30 Tjeckien–Schweiz

17:30 Finland–Sverige

Vilka kanaler sänder Nocco Hockey Games 2026?

SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play.

Hur gick det i Finland Hockey Games 2025?

Sverige vann samtliga tre matcher i Finland Hockey Games 2025 och vann således turneringen. Det var första turneringssegern i Finland sedan 2022.

Totalt har Tre Kronor vunnit Euro Hockey Tour-turneringen i Finland sju gånger. Finland har vunnit turneringen flest gånger. De har 13 totalsegrar i sin hemmaturnering.

Vilken är Tre Kronors trupp i Nocco Hockey Games?

Målvakter

30 Melker Thelin, Färjestad BK

75 Arvid Holm, Rögle BK

Backar

4 Jacob Larsson, SC Rapperswil-Jona Lakers

7 Gabriel Carlsson, Färjestad BK

36 Pontus Johansson, Skellefteå AIK

46 Filip Johansson, Rögle BK

48 Filip Roos, Färjestad BK

52 Arvid Lundberg, Skellefteå AIK

64 Jonathan Pudas , Skellefteå AIK

73 Adam Ollas Mattsson, Färjestad BK

Forwards

6 Isac Hedqvist, Luleå Hockey

11 Samuel Fagemo, Frölunda HC

15 Jack Berglund, Färjestad BK

22 Fredrik Olofsson, Rögle BK

25 Lucas Elvenes, Växjö Lakers

37 Albin Sundsvik Rögle BK

42 Karl Henriksson, Växjö Lakers

49 Filip Cederqvist, Frölunda HC

71 Viktor Lodin, Färjestad BK

81 Marcus Sylvegård , EHC Biel Bienne

82 Jesper Frödén, ZSC Lions

85 Emil Bemström, SC Bern

95 Jacob De La Rose, HC Fribourg-Gottéron

96 Rickard Hugg, Skellefteå AIK

Vad är Euro Hockey Tour?

Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.

Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna.

Förra säsongen vann Tre Kronor överlägset. De tog 29 av maximala 36 poäng och förlorade bara två av tolv matcher. Tvåa kom Tjeckien på 16, Finland slutade trea på 15 och Schweiz sist på tolv.

Sverige vann även Euro Hockey Tour 2022, 2023, och 2024 och har således vunnit fyra av de fem senaste säsongerna.

Hur spelas Euro Hockey Tour 2026/2027?

5-8 november 2026: Nocco Hockey Games i Finland

10-13 december 2026: Swiss Ice Hockey Games i Schweiz

11-14 februari 2027: Beijer Hockey Games i Sverige (Avicii Arena)

6-9 maj 2027: Fortuna Hockey Games i Tjeckien

Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?

Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro. Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.