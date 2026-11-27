Max Lindholm uppges lämna Frölunda efter säsongen.

Foto: Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Max Lindholm sitter på ett utgående kontrakt med Frölunda . I veckan kom nu uppgifter att stockholmaren ska vara klar för Djurgården till nästa säsong.

– Jag har en säsong med Frölunda så det är det jag fokuserar på nu, säger Lindholm till hockeysverige.se och förklarar att han för samtal med Frölunda om framtiden.

– Vi har pratat och diskuterat. Jag och (Fredrik) Sjöström hade ett bra snack här för några dagar sedan. Där vi pratade om framtiden och hur vi ser på det från bådas håll.

Vad parterna kom fram till i samtalen ville Lindholm i nuläget hålla för sig själv. Detsamma gäller uppgifterna om en flytt till Stockholm och Djurgården.

– Det är som det alltid är, det är ingenting att dementera och ingenting att bekräfta. Det är inte mer än så.

Kritisk till prestationen: "Många som hackat lite i formen"

Lindholm kom till Frölunda inför förra säsongen efter att ha vunnit ett SM-guld med Skellefteå. Under fjolåret stod forwarden för 33 poäng (17+16) på sina 52 matcher.

Under inledningen av denna säsongen har 29-åringen haft en något svagare poängproduktion. Hittills har Lindholm gjort nio poäng (4+5) på 22 matcher.

– Skönt att vinna. Vi har spelat lite dåligt här på sistone, viktig match för oss att ta hem. Det är ett steg upp. Vi var inte nöjda med hur vi spelade i Örebro senast, säger Lindholm efter gårdagens hemmaseger mot Björklöven.

Torsdagens match var även Frölundas nya center Cédric Parés SHL-debut. Hans intåg innebar lite förändringar i kedjorna.

– Vi mixtrade lite i. Vi har väl inte riktigt hittat nån stäm i alla kedjor. Många som hackat lite i formen.

Det återstår att se om Lindholm kan hitta en högre växel i sitt spel och var han kommer att landa efter säsongen.