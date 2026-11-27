Niklas Eriksson skickar en pik efter förlusten.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Med fyra minuter på klockan, i torsdagens 1–2-förlust mot Örebro, hade HV71 redan dragit på sig två utvisningar. I det efterföljande powerplay-spelet satte också hemmalaget 1–0 bakom Herman Liv, och därefter spelade också Niklas Erikssons gäng i underläge ytterligare fyra gånger under matchen. Örebro? Inte en enda utvisning.

När tränaren sedan summerar den nya förlusten för SHL-jumbon pekar han på detta.

– Att vi drar på oss så många utvisningar är givetvis olyckligt. Framförallt i den första perioden. Att få den starten som vi fick var tungt, säger Niklas Eriksson enligt Jönköpings-Posten.

Efter den andra perioden konfronterade Eriksson också domarna.

– Jag pratade med dem och sa att våra spelare måste skärpa till sig men jag tycker även att de skulle ta sitt ansvar när det gäller Örebro som klarade sig utan utvisningar, säger han.

"Vi ska börja med att ha färre utvisningar"

– Domarna kan ha en dålig dag de också, säger även HV-tränaren, som sedan menar att 0–2 från Örebro och Max Veronneau, sent i första perioden blev matchavgörande.

– Det kan tyckas vara ett riktigt slumpmål men det var också en dålig hemgång av oss. Visst var det slumpmässigt men vi var inte där och det är jag inte nöjd med, säger han.

HV71 ligger kvar på 17 poäng, nu efter 19 spelade matcher. LHC på säker mark har 19 poäng, precis som nästa motstånd, Björklöven.

– Vi ska börja med att bli effektivare och ha färre utvisningar i alla fall, säger Eriksson om "Löven"-matchen.