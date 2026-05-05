Danijela Rundqvist invald i Hall of Fame

Danijela Rundqvist blir invald till svensk ishockeys Hockey Hall of Fame.

Hon blir invald som nummer 149, det meddelar Svenska Ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Motiveringen lyder följande:

Danijela kommer ursprungligen från Kälvesta HF, men spelade många år i Nordamerika. Tre OS-turneringar var hon med i, 2002 i Salt Lake City, 2006 i Turin och 2010 i Vancouver. Förutom alla framgångar med damlandslaget hann Danijela även med att vinna Ryska Mästerskapet med HK Tornado. Hon vann även poängligan i Europacupen och gjorde här flest mål. I just Europacupen för klubblag och var med om att vinna fem guld, tre SM-guld, dessutom två VM-brons och ett OS-silver och ett OS-brons. Tunga meriter som synes. Danijela var med och förde upp Djurgården i Riksserien, en förening där hon senare blev verksamhetschef. Danijela spelade över 200 landskamper och gjorde 41 mål. Hon var Årets Hockeytjej 2009 och vann 2015 Mästarnas Mästare i SVT.

Det kommer att ske en hyllning i samband med Tre Kronors match mot Tjeckien som spelas på torsdag den 7 maj. Prisutdelarna kommer att vara Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson och Invalskommittén Hockey Hall of Fames ordförande Peter Forsberg.

