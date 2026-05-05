Prenumerera

Logga in

Danijela Rundqvist invald i Hall of Fame

Author image
Frida Bostedt
Praktikant

Följ HockeySverige på

Google news

Danijela Rundqvist blir invald till svensk ishockeys Hockey Hall of Fame.
Hon blir invald som nummer 149, det meddelar Svenska Ishockeyförbundet i ett pressmeddelande.

Danijela Rundqvist blir en del av Hockey Hall of Fame
Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

Svenska Ishockeyförbundet har beslutat att ta in Danijela Rundqvist till svensk ishockeys Hockey Hall of Fame

Motiveringen lyder följande:
Danijela kommer ursprungligen från Kälvesta HF, men spelade många år i Nordamerika. Tre OS-turneringar var hon med i, 2002 i Salt Lake City, 2006 i Turin och 2010 i Vancouver. Förutom alla framgångar med damlandslaget hann Danijela även med att vinna Ryska Mästerskapet med HK Tornado. Hon vann även poängligan i Europacupen och gjorde här flest mål. I just Europacupen för klubblag och var med om att vinna fem guld, tre SM-guld, dessutom två VM-brons och ett OS-silver och ett OS-brons. Tunga meriter som synes. Danijela var med och förde upp Djurgården i Riksserien, en förening där hon senare blev verksamhetschef. Danijela spelade över 200 landskamper och gjorde 41 mål. Hon var Årets Hockeytjej 2009 och vann 2015 Mästarnas Mästare i SVT.

Det kommer att ske en hyllning i samband med Tre Kronors match mot Tjeckien som spelas på torsdag den 7 maj. Prisutdelarna kommer att vara Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson och Invalskommittén Hockey Hall of Fames ordförande Peter Forsberg.

Rundqvist blir invald som nummer 149 i Hockey Hall of Fame.

Source: Danijela Rundqvist @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen