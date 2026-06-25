Daniel Brickley flyttar vidare efter åren i Tappara.

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2022 flyttade Daniel Brickley till Sverige och skrev på för Västervik i HockeyAllsvenskan . Där imponerade han stort och var en toppback i hela ligan. Det ledde sedan till att MoDo köpte loss amerikanen från Västervik inför avslutningen av säsongen.

Där gjorde Brickley inte lika stor succé men han blev ändå en viktig pusselbit för MoDo när laget gick upp till SHL 2023. Backen följde sedan också med upp och spelade i SHL säsongen 2023/24. Där var han en tongivande spelare för MoDo och stod för 17 poäng på 52 matcher för nykomlingarna.

Det blev dock endast en säsong i SHL för backen som sedan flyttade till finska Tappara. Där har han gjort stor succé med 37 poäng under sin första säsong och den gångna säsongen blev det 31 poäng för Brickley. Han var sedan en nyckelspelare för Tappara som blev finska mästare i våras.

Daniel Brickley klar för HC Energie Karlovy Vary i Tjeckien

Daniel Brickley blir däremot inte kvar i Tappara utan lämnar Finland efter två säsonger i storklubben. I stället flyttar han ner till Tjeckien och skriver på för HC Energie Karlovy Vary.

– Jag är verkligen exalterad över att påbörja ett nytt kapitel i min karriär. Det här blir min första erfarenhet av att bo i Tjeckien och jag ser verkligen fram emot att lära känna kulturen, fansen och hela gemenskapen. Detta är ett av de yngsta lagen i Extraligan, vilket gör den här möjligheten ännu mer spännande. Jag kan inte vänta med att komma igång och jag kommer att göra mitt bästa för att hjälpa laget att bli framgångsrikt den här säsongen, säger Brickley på klubbens hemsida .

I HC Energie Karlovy Vary blir Brickley lagkamrat med en annan tidigare MoDo-back, finländaren Tobias Winberg. I klubben spelar även förre Timrå -backen Elmeri Eronen.

– Daniel är en mycket erfaren och komplex back som kan vara en tillgång i båda ändar av isen. Han tog sig till NHL , spelade länge i AHL och har två mycket högkvalitativa säsonger i finska Liiga, där han var en av de viktigaste spelarna för mästarna Tappara. Vi tror att han kommer att ge oss bra passningsspel, erfarenhet, stabilitet och samtidigt stödja offensiven. Med sin spelstil och karaktär passar han in i vårt lags profil, säger sportchefen Jiří Kalous .

Tidigare i sin karriär har 31-årige Daniel Brickley gjort fem NHL-matcher för Los Angeles Kings samt spelat 89 matcher i AHL.