Nobbade återkomst till Sverige: "Ville vara kvar"

Carl Grundström stannar i Nordamerika.

Foto: Geoff Burke-Imagn Images & Ronnie Rönnkvist.

VASASTAN/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Carl Grundström ska till hösten inleda sin nionde NHL-säsong, men det tog till första juli innan han tecknade ett nytt kontrakt med Philadelphia Flyers där han spelade förra säsongen. Det gick till och med så långt että det började spekuleras i en del kretsar om han den kommande säsongen skulle spela för nykomlingen i SHL, hans moderklubb IF Björklöven.

– Philadelphia var kanske lite osäkra på om de ville förlänga eller inte, men det kändes rätt så det blir bra, säger Carl Grundström då hockeysverige.se träffar honom på ett café i centrala Stockholm.

Fanns det fler klubbar som visade intresse?

– Ja, men jag hann inte riktigt ut på marknaden. De förlängde med mig innan det öppnades.

Det spekulerades i Sverige om han skulle återvända till Björklöven, men det var enligt honom aldrig aktuellt att återvända till den här säsongen.

– Ja, jag läste det, men jag ville vara kvar i Nordamerika. Nu blir jag kvar där en säsong till i alla fall. Sedan vet man aldrig vad som händer så småningom.

Carl Grundström om Björklöven: "Jättekul"

Carl Grundström är givetvis glad över att Björklöven nu är tillbaka i finrummet.

– Jättekul såklart att de är tillbaka i SHL. Hela staden är riktigt laddad och man sålde slut på säsongskorten direkt. Jättekul för hela stan och grabbarna i laget.

– Jag följde laget i slutspelet och det var kul att se. Jag tycker inte heller att det var något snack om det. De har kämpat länge nu, så det var kul att de tog steget.

– Förhoppningsvis kommer de att klara sig bra. Björklöven har dessutom fått hem (Lucas) Wallmark och några andra nya. Första året är alltid tufft, men jag hoppas att det går okej.

Carl Grundström i Björklöven.

Foto: Nils Jakobsson / Bildbyrån.

De första klubbarna för Carl Grundström i NHL var Los Angeles Kings och San Jose Sharks då han aldrig fick någon chans i Toronto Maple Leafs, vilket var det lag som draftade honom 2016.

– En kul tid. En kul tid. Att spela mot de bästa i världen är väldigt roligt. Jag spelade med många bra spelare så jag har fått se och lära.

Hur minns du debuten?

– Det var mot Arizona borta. Då var jag laddad till tänderna, bara ut och köra så det var jättekul, säger Carl Grundström med ett leende.

Minns tillbaka på legendaren

I Los Angeles spelade han i samma lag som Anze Kopitar som nu valt att avsluta sin NHL-karriär.

– Han var bra på allting. En väldigt komplett hockeyspelare. Otroligt bra spelsinne, stor och stark. Dessutom spelade han bra både offensivt och defensivt.

– I omklädningsrummet var han en otroligt bra ledare. Väldigt snäll mot alla och en riktig gentleman. Verkligen en superkille.

Du gjorde ett kort stopp i San José innan du trejdades till Philadelphia, hur gick tankarna där och då?

– Jag var laddad för det efter en ganska tung säsong i San José. Då var det bra för mig att få en nystart i Flyers, så jag tyckte bara att det kändes bra. Jag spelade aldrig alla matcher i San José, men var uppe där hela tiden.

Anze Kopitar.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Förra säsongen svarade Carl Grundström för nio mål och totalt 13 poäng på 47 matcher för Flyers. Dessutom blev det sex mål och totalt 15 poäng på 19 matcher i farmarlaget, Lehigh Valley.

– Säsongen var absolut ett steg i rätt riktning. Jag tycker att jag spelade bättre och fick också en bra start då jag kom upp dit, så det var jättekul.

– Även tiden i farmarlaget var bra. Jag fick spela väldigt mycket. Så mycket har jag nog aldrig spelat under hela min karriär som jag spelade där, så det var jättekul. Antagligen var det också en stor anledning till att det gick så bra i början när jag kom upp.

– Det var nog bra för mig att få spela mycket hockey igen. De senaste säsongerna har det varit mindre istid, vilket jag fått vänja mig vid. Då var det bra för mig att få köra igenom ordentligt.

Carl Grundström kommer sakna sina kompisar

Grundström ser också att intresset för Flyers i Philadelphia är väldigt stort.

– Fansen är väldigt dedikerade där och det är ett väldigt stort intresse. Det är en sportstad och man gillar sina lag där.

Det är lite annat väder i Philadelphia jämfört med San José och Los Angeles…

– Ja, verkligen. Det var lite annorlunda.

Carl Grundström är i Stockholm över sommaren.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

… hur trivs du med att bo där och hur märks det att ”Philly” är en sportstad?

– Jättebra. Det är betydligt mer media på plats och skriverier, men det är kul.

Till kommande säsong lämnar de övriga två svenskarna som spelade för Philadelphia, Samuel Ersson och Emil Andrae.

– Precis. Nu blev det så. Det är tråkigt såklart. Både Samuel och Emil är goda vänner så jag hade gärna haft kvar dem, men det är kul för dem att testa på något nytt. – Klart att man ändå umgås med alla, men det kan vara skönt att få prata lite svenska ibland.

Kan bli lagkamrat med Carlsson

Ingen har väl undgått den stora snackisen i NHL de senaste dagarna: Philadelphia Flyers offer sheet på Leo Carlsson, värt 18 miljoner dollar per säsong i fem år. Ett bud som skulle göra den 21-årige svensken till NHL:s bäst betalda spelare.

Anaheim Ducks har fram till fredag på sig att matcha budet. Gör man det, då blir Carlsson kvar i Anaheim. Gör man inte det, då blir svensken en Philadelphiaspelare i stället. Anaheim kompenseras då rikligt i form av hela fyra förstarundaval. Nu går hela hockeyvärlden i väntans tider.

En av dem som inväntar ett besked är Carl Grundström. På fredag kan han få sällskap av ännu en blågul spelare.

– Väldigt kul. Leo är en väldigt bra hockeyspelare. Vi får se om de (Anaheim) matchar budet eller inte, men det vore kul om han kom till oss, säger Grundström till hockeysverige.se om Flyers bud.

Leo Carlsson - en Flyers-spelare?

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad tror du han skulle tillföra laget?

– Väldigt mycket. Han är stor, stark och skicklig så det skulle vara superbra om han kom till oss.

Du spelade med Leo Carlsson i VM, hur upplevde du honom som spelare där och då?

– Då var han otroligt ung. Det är tre år sedan nu. Men han var stor, stark och skicklig redan då. Man såg att han hade väldigt mycket talang. Nu har det visat sig att han är en stjärnspelare. Kul att se.

Vilka förväntningar har du på kommande säsong?

– Det är att ta nästa steg och fortsätta vara med och tävla i slutspelet. Individuellt är det att få spela så många matcher som möjligt och vara en större del av laget, avslutar Carl Grundström.