Calle Clang är tillbaka i Sverige - men drömmer fortfarande om NHL.

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Calle Clang har vänt hem till Sverige och skrev på ett kontrakt med Rögle BK som sträcker sig fram till 2028. Men drömmen om NHL och en karriär i den bästa av ligor har inte försvunnit.

Bara 24 år gammal har målvakten också tid på sig att få en ny chans i Nordamerika.

– Det är klart att mitt mål att spela i NHL har inte förändrats någonting. Jag har bara blivit ännu mer sugen på att uppfylla den drömmen. Min målbild är att ta mig tillbaka, och jag har bara blivit bättre. Men just nu ligger allt mitt fokus här och på att vinna SM-guld här.

Just att vinna SM-guld är något han återkommer till hela tiden. Rögle var som bekant i final den här våren och längtar så efter den där första titeln.

– Det finns egentligen bara en sak i föreningen som man inte har uppnått. Det är att vinna SM-guld och jag känner mig otroligt motiverad att få vara med på den resan. Det ska bli otroligt kul för egen del att få starta om lite, landa och fortsätta utvecklas på min resa.

Calle Clang ser framemot att möta Malmö

Även om Calle Clang kommer hem som en bättre målvakt och efter en framgångsrik avslutning i AHL är han långtifrån en given förstemålvakt. I Rögle finns nämligen även Arvid Holm.

27-åringen från Ljungby har de senaste säsongerna växt fram till en av SHL:s bästa målvakt. Förra året fick han också pris som just det.

Nu väntar en på förhand otroligt hårt kamp om speltiden i Rögle. Där de båda målvakterna kommer att gå för förstaspaden.

– På förhand kommer det bli en otroligt hård kamp att få starta många matcher och bli den de lutar sig mot i slutspelet. Jag har enorm respekt för Arvid, jag har sett mycket av det han gjort, och det kommer bli en tuff kamp. Jag kommer inte hem för att sitta på bänken, utan vi kommer sporra varandra väldigt hårt. Vi ska stötta varandra som kollegor och tävla hårt. I slutändan är det ändå laget som ska vinna.

Clang gick hockeygymnasiet i Rögle och kom till klubben redan 2017. Det finns också en viss rival som han ser väldigt mycket framemot att möta. Exalteringen i rösten är påtaglig när just de stundande derbymatcherna kommer på tal.

– Det ska bli otroligt kul. Det är något jag har saknat sen dagen jag lämnade. Att åka in i en Catena eller Malmö Arena när det är derby är något jag verkligen har saknat. Det blir inte samma i stämningen där borta. Det är verkligen något som får mig att le varje gång jag tänker på det.