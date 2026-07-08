Calle Clang öppnar upp om sorgen.

Foto: Alamy & Bildbyrån.

Det är nu tre år sedan Calle Clang lämnade Rögle BK och Ängelholm för att prova lyckan på andra sidan Atlanten. Det blev då spel i San Diego Gulls, där han till slut gjorde 104 matcher. Nu är målvakten hemma i Sverige igen.

Efter ett tre år långt äventyr på den amerikanska västkusten.

– Det känns jättebra. Det ska bli otroligt kul att få bo hemma, spela hemma och inför våra fans. Det är sånt jag verkligen har saknat under tiden jag har varit borta. Jag ser bara positivt på det här, säger Clang.

Under tiden i USA var han uppe och nosade på NHL. Svensken fick också sitta med på bänken i ett par matcher, men någon speltid blev det aldrig. Den här säsongen var också hans, rent statistiskt, bästa i AHL.

Trots det valde han alltså att lämna för att istället skriva på för Rögle.

– Jag tror att det var en blandning mellan många olika faktorer. Dels är det situationen som Rögle befinner sig i. Det fönster de har att vinna är det som lockar mest. Att få vara en del av det och den resan de har varit inne på en lång tid. Speciellt sista säsongen när jag följde dem nära, det fick mig att känna att jag ville vara med på resan. Sen är det en del personliga saker, men först och främst chansen att vinna med Rögle.

Tog en paus efter sorgen

Calle Clang kom fram i Rögle säsongen 21/22 och fick då också vara med i JVM. Där blev det två matcher samtidigt som han i SHL fick stå en hel del. Även i SM-slutspelet fick målvakten chansen.

Säsongen efter blev hans sista i Sverige, innan det var dags att åka över.

Nu, efter tre år, är han tillbaka. Där den sista säsongen i San Diego blev speciell med både toppar och dalar.

– Väldigt upp och ner, svår att sammanfatta kort. Det var väldigt svagt och tufft ett tag. Sen gick jag igenom en tuff period vid sidan av isen. Jag tog en paus på en månad, sen kom jag tillbaka och hittade stämmet resten av säsongen. Jag spelade min bästa hockey, kom med i all star och vi tog oss till slutspel. Det var första gången på fyra-fem säsonger som San Diego lyckades med det. Så ja, jag gick från en tuff start till att spela min bästa hockey. Jag lämnar med en positiv känsla.

Calle Clang i San Diego Bulls.

Foto: Alamy.

På hemmaplan inträffade en tragedi under säsongen. Samtidigt som hockeylivet pågick på en annan kontinent förlorade Calle en av sina nära vänner. Det föranledde en paus hos målvakten, som alltså valde att kliva bort från hockeyn ett tag.

– En av mina närmsta vänner från Ängelholm gick bort plötsligt och hastigt. Då tog jag en paus, ett steg tillbaka, och jobbade med mig själv och mina egna tankar. Prestationsångest och såna saker som jag har haft ett tag, det var det här som fick bägaren att rinna över lite. Då kände jag att jag behövde kliva tillbaka och ta tag i de där sakerna.

Calle Clang om tiden i Nordamerika

Mitt under sorgen förväntades han leverera på isen. Samtidigt som han var långtifrån hemmaplan och sina närmsta vänner.

I farmarligorna i USA är det också känt för att vara ett kallare klimat. Där det är betydligt mer individualistiskt än lagkänslan och sammanhållningen som kan vara i ett svenskt lag.

– Det är verkligen annorlunda och det är svårt att förklara för någon som inte har varit där. Det är en annan mentalitet och du är inte där av samma anledning som i en grupp i Sverige. Det är mer fokus på individen att man själv ska bli uppkallad eller få ett nytt kontrakt, alla har sin egna agenda. På så sätt är det en annorlunda känsla att vara där borta.

Nu, efter tre år, hur skulle du summera din tid där?

– Det var otroligt lärorikt. Nyttig och fin period när man fått bo på andra sidan jordklotet och vara långt hemifrån. Annan typ av hockey och vardag. Jag har utvecklats extremt mycket som målvakt men framför allt som person. Jag har lärt mig att klara mig själv och gå igenom tuffa perioder, perioder där jag inte fått ut allt jag har velat på isen men jobbat med de känslorna och tankarna.