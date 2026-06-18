Släpper floppbacken – flyttar uppåt i NHL-draften

Michael Kesselring lämnar Buffalo Sabres efter ett år i klubben Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

När Buffalo Sabres i fjol släppte ifrån sig den tyske forwarden J.J. Peterka till Utah Mammoth fick man backen Michael Kesselring och forwarden Josh Doan i utbyte.

Medan Doan gjort stor succé i nya klubben – och belönats med ett nytt kontrakt värt 440 miljoner kronor – har det gått tyngre för Kesselring.

Den storvuxne backen, som ingick i USA:s VM-guldvinnande lag i Stockholm i fjol, inledde säsongen på skadelistan. Därefter hade han svårt att övertyga i sin nya omgivning. På 34 grundseriematcher noterades han för två assist.

När det var dags för slutspel hamnade han utanför laget och var bara ombytt i en av lagets 13 matcher.

Michael Kesselring trejdas till San Jose Sharks

Därför kommer det inte som någon överraskning att Sabres nu släpper ifrån sig 26-åringen. Kesselring trejdas till San Jose Sharks tillsammans med Buffalo Sabres förstarundeval (27:e totalt) i utbyte för 20:e valet i första rundan. Ett val Sharks tillskansade sig i Jake Walman-trejden med Edmonton Oilers förra året.

Michael Kesselring draftades ursprungligen av Edmonton i sjätte rundan 2018. Han gjorde två säsonger i organisationen innan han trejdades till Arizona Coyotes 2023 och följde sedan med till Utah när klubben omlokaliserades 2024.

På 190 NHL-matcher har den högerfattade backen gjort 55 poäng (12+43).

Kesselring är restricted free agent och behöver nytt kontrakt efter att ha spelat ut ett tvåårskontrakt med en lönetaksträff på 1,4 miljoner dollar.